В Конгрессе США приняли резолюцию против возвращения РФ в G7

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Среда, 4 декабря 2019, 05:57

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, которой призвала не возвращать Россию в "Большую семерку", в частности из-за оккупации Крыма и войны на Донбассе.

Источник: сайт Конгресса, результаты голосования

Детали: В поддержку документа высказались 339 конгрессменов, против – 71. В резолюции парламентарии подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Также они осудили агрессивные действия России, включая незаконную оккупацию Крыма и дестабилизацию на востоке Украины.

Кроме этого, конгрессмены призвали лидеров "Большой семерки" противостоять возможному возвращению России в G7, до тех пор, пока она не закончит оккупацию территории Украины, вместе с Крымом, и прекратит атаки на демократии во всем мире.

Что предшествовало: В конце октября Комитет по иностранным делам Палаты представителей принял резолюцию против участия России в саммите страны "Большой семерки".

Напомним:

  • В состав G7 входит семь стран: США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония.
  • 19 августа на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрона заявил, что вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины.
  • 20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что он бы поддержал возвращение России в группу стран с наиболее развитой экономикой, если бы было высказано такое предложение.
  • Германия и Великобритания отвергли предложение Трампа о возвращении России в страны G8.
  • 22 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение России в "Большую восьмерку" возможно только при условии возвращения Украине оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождения украинских политзаключенных и моряков.
  • Также Зеленский позвонил президенту Европейского Совета Дональду Туску и призвал ЕС "отстаивать решительную позицию невозможности возвращения РФ в "Семерку" без устранения причин, по которым Россия из нее в свое время была исключена". 
  • В свою очередь  Дональд Туск выступил категорически против возвращения РФ в состав "большой семерки", отметив, что считает более правильным "пригласить Украину, как гостя, на следующую встречу G7". 
  • 25 августа президент США Дональд Трамп заявил, что пригласить президента РФ Владимира Путина на следующий саммит "Большой семерки", которая состоится в Соединенных Штатах, "безусловно возможно".

Украинская правда
Темы: США G7 Росcия Донбасс


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