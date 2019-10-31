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В Палате представителей приняли резолюцию против участия РФ в саммите G7

Четверг, 31 октября 2019, 05:30

Комитет по иностранным делам Палаты представителей принял резолюцию против участия России в саммите стран "Большой семерки".

Источник: пресс-релиз конгрессмена Альбио Сирейса и его Twitter

Детали: Инициатор голосования Сирейс подчеркнул, что России нельзя позволить участвовать в саммите из-за продолжающейся оккупации Востока Украины, дестабилизации на Ближнем Востоке и многочисленные нарушения прав человека.

Он поблагодарил коллег из комитета за поддержку и подчеркнул, что Кремль не сможет участвовать в саммитах, пока не будет соответствовать международным демократическим стандартам.

Дословно: "Когда Россия была исключена из "Большой восьмерки" в 2014 году после ее агрессии в Украине, остальные семь стран согласились на несколько условий, которые она должна была выполнить, прежде чем ей бы позволили участвовать в будущих саммитах.

Россия не выполнила ни одного. Она оказывала еще большую агрессию в Украине и подрывала демократию в других странах, включая США."

Напомним:

  • В состав G7 входит семь стран: США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония.
  • 19 августа на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрона заявил, что вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины.
  • 20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что он бы поддержал возвращение России в группу стран с наиболее развитой экономикой, если бы было высказано такое предложение.
  • Германия и Великобритания отвергли предложение Трампа о возвращении России в страны G8.
  • 22 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение России в "Большую восьмерку" возможно только при условиивозвращения Украине оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождения украинских политзаключенных и моряков.
  • Также Зеленский позвонил президенту Европейского Совета Дональду Туску и призвал ЕС "отстаивать решительную позицию невозможности возвращения РФ в "Семерку" без устранения причин, по которым Россия из нее в свое время была исключена". 
  • В свою очередь  Дональд Туск выступил категорически против возвращения РФ в состав "большой семерки", отметив, что считает более правильным "пригласить Украину, как гостя, на следующую встречу G7". 
  • 25 августа президент США Дональд Трамп заявил, что пригласить президента РФ Владимира Путина на следующий саммит "Большой семерки", которая состоится в Соединенных Штатах, "безусловно возможно".

Ольга Гетьманец, УП
Темы: G7СШАРосcия
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