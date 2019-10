В Палате представителей приняли резолюцию против участия РФ в саммите G7

Комитет по иностранным делам Палаты представителей принял резолюцию против участия России в саммите стран "Большой семерки".

Источник: пресс-релиз конгрессмена Альбио Сирейса и его Twitter

Детали: Инициатором голосования Сирейс подчеркнул, что России нельзя позволить участвовать в саммите из-за продолжающейся оккупации Востока Украины, дестабилизации на Ближнем Востоке и многочисленные нарушения прав человека.

Russia must not be allowed to participate in the G7 while they continue to illegally occupy parts of Eastern Ukraine, destabilize the Middle East, and commit numerous human rights abuses.