В Палате представителей приняли резолюцию против участия РФ в саммите G7
Комитет по иностранным делам Палаты представителей принял резолюцию против участия России в саммите стран "Большой семерки".
Источник: пресс-релиз конгрессмена Альбио Сирейса и его Twitter
Детали: Инициатором голосования Сирейс подчеркнул, что России нельзя позволить участвовать в саммите из-за продолжающейся оккупации Востока Украины, дестабилизации на Ближнем Востоке и многочисленные нарушения прав человека.
Russia must not be allowed to participate in the G7 while they continue to illegally occupy parts of Eastern Ukraine, destabilize the Middle East, and commit numerous human rights abuses.— Albio Sires (@RepSires) October 30, 2019
Он поблагодарил коллег из комитета за поддержку и подчеркнул, что Кремль не сможет участвовать в саммитах, пока не будет соответствовать международным демократическим стандартам.
Дословно: "Когда Россия была исключена из "Большой восьмерки" в 2014 году после ее агрессии в Украине, остальные семь стран согласились на несколько условий, которые она должна была выполнить, прежде чем ей бы позволили участвовать в будущих саммитах.
Россия не выполнила ни одного. Она оказывала еще большую агрессию в Украине и подрывала демократию в других странах, включая США."
Напомним:
- В состав G7 входит семь стран: США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония.
- 19 августа на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрона заявил, что вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины.
- 20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что он бы поддержал возвращение России в группу стран с наиболее развитой экономикой, если бы было высказано такое предложение.
- Германия и Великобритания отвергли предложение Трампа о возвращении России в страны G8.
- 22 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение России в "Большую восьмерку" возможно только при условиивозвращения Украине оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождения украинских политзаключенных и моряков.
- Также Зеленский позвонил президенту Европейского Совета Дональду Туску и призвал ЕС "отстаивать решительную позицию невозможности возвращения РФ в "Семерку" без устранения причин, по которым Россия из нее в свое время была исключена".
- В свою очередь Дональд Туск выступил категорически против возвращения РФ в состав "большой семерки", отметив, что считает более правильным "пригласить Украину, как гостя, на следующую встречу G7".
- 25 августа президент США Дональд Трамп заявил, что пригласить президента РФ Владимира Путина на следующий саммит "Большой семерки", которая состоится в Соединенных Штатах, "безусловно возможно".
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