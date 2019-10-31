В Палате представителей приняли резолюцию против участия РФ в саммите G7

Комитет по иностранным делам Палаты представителей принял резолюцию против участия России в саммите стран "Большой семерки".

Источник: пресс-релиз конгрессмена Альбио Сирейса и его Twitter

Детали: Инициатор голосования Сирейс подчеркнул, что России нельзя позволить участвовать в саммите из-за продолжающейся оккупации Востока Украины, дестабилизации на Ближнем Востоке и многочисленные нарушения прав человека.

Russia must not be allowed to participate in the G7 while they continue to illegally occupy parts of Eastern Ukraine, destabilize the Middle East, and commit numerous human rights abuses. — Albio Sires (@RepSires) October 30, 2019

Он поблагодарил коллег из комитета за поддержку и подчеркнул, что Кремль не сможет участвовать в саммитах, пока не будет соответствовать международным демократическим стандартам.

Дословно: "Когда Россия была исключена из "Большой восьмерки" в 2014 году после ее агрессии в Украине, остальные семь стран согласились на несколько условий, которые она должна была выполнить, прежде чем ей бы позволили участвовать в будущих саммитах.

Россия не выполнила ни одного. Она оказывала еще большую агрессию в Украине и подрывала демократию в других странах, включая США."

Напомним: