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Пожар в Одессе: 27 пострадавших находятся в больницах 

Четверг, 5 декабря 2019, 05:30

Заместитель городского главы Одессы Андрей Котляр сообщил, что 27 пострадавших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса находятся в больницах.

Источник: Котляр в Facebook

Детали: Все пострадавшие размещены в 6 больницах города.

Согласно списку, среди пострадавших не менее 12 несовершеннолетних. Медицинскую помощь также получают 6 работников ГСЧС, преподаватель колледжа и бухгалтер.

Также Котляр обнародовал хронологию работы сотрудников департамента муниципальной безопасности и КУ "Муниципальная стража" на ликвидации пожара в колледже. 

Согласно ей, уже через 10 минут после сообщения члены муниципальной стражи были на месте пожара. Они помогали машинам ГСЧС и "скорым" добраться до места трагедии: эвакуировали припаркованные авто, осуществляли окружения здания, оказывали помощь в перекрытии газа.

Что предшествовало: Председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый заявил о 29 пострадавших. Также он сообщил, что, по предварительным данным, вероятной причиной возгорания в Одесском колледже стал сломанный продолжатель.

Предыстория:

  • Утром стало известно, что в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже возник пожар.
  • В результате пожара погибла несовершеннолетняя, пострадали 11 подростков и 7 сотрудников ДСНС.
  • Также сообщалось об около 15 пропавших без вести.
  • Труханов предположил, что в здании не было отопления и пожар мог произойти в связи с тем, что в колледже пользовались электрообогревателями.
  • Мэр Одессы Геннадий Труханов объявил двухдневный траур из-за пожара в Одесском колледже.

Украинская правда

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Темы: ГСЧСОдессапожар
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