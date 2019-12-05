Пожар в Одессе: 27 пострадавших находятся в больницах
Заместитель городского главы Одессы Андрей Котляр сообщил, что 27 пострадавших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса находятся в больницах.
Источник: Котляр в Facebook
Детали: Все пострадавшие размещены в 6 больницах города.
Согласно списку, среди пострадавших не менее 12 несовершеннолетних. Медицинскую помощь также получают 6 работников ГСЧС, преподаватель колледжа и бухгалтер.
Также Котляр обнародовал хронологию работы сотрудников департамента муниципальной безопасности и КУ "Муниципальная стража" на ликвидации пожара в колледже.
Согласно ей, уже через 10 минут после сообщения члены муниципальной стражи были на месте пожара. Они помогали машинам ГСЧС и "скорым" добраться до места трагедии: эвакуировали припаркованные авто, осуществляли окружения здания, оказывали помощь в перекрытии газа.
Что предшествовало: Председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый заявил о 29 пострадавших. Также он сообщил, что, по предварительным данным, вероятной причиной возгорания в Одесском колледже стал сломанный продолжатель.
Предыстория:
- Утром стало известно, что в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже возник пожар.
- В результате пожара погибла несовершеннолетняя, пострадали 11 подростков и 7 сотрудников ДСНС.
- Также сообщалось об около 15 пропавших без вести.
- Труханов предположил, что в здании не было отопления и пожар мог произойти в связи с тем, что в колледже пользовались электрообогревателями.
- Мэр Одессы Геннадий Труханов объявил двухдневный траур из-за пожара в Одесском колледже.