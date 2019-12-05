Зеленский: В пожаре в Одессе потеряли 16-летнюю студентку, жертв может быть больше

Президент Владимир Зеленский заявляет, что во время пожара в одесском колледже погибла студентка, но число жертв может возрасти, поскольку 14 человек пропали без вести, а 5-ро находятся в тяжелом состоянии в больнице.

Источник: пост президента в Facebook

Прямая речь: "В ужасном пожаре в Одессе мы уже потеряли 16-летнюю студентку Ксению Бабенко. Вся страна сочувствует ее родителям. Мы не оставим вас наедине с вашим горем.

Мы все надеемся, что из 14 пропавших без вести как можно больше найдутся здоровыми и невредимыми. Но не хочу никого обманывать – жертв может быть больше".

Детали: Зеленский отметил, что среди пропавших без вести 5 студентов.

Он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, отметив, что 21 человек находится в больницах в состоянии средней тяжести, еще 5 человек – в тяжелом.

Президент подчеркнул, что пожарные и спасатели героически боролись с огнем. Сейчас 7 из них также на больничных койках.

Зеленский поручил председателю Одесской ОГА и местной власти "сделать все для помощи пострадавшим и их семьям" и как можно быстрее выяснить причины трагедии.

Он также призвал не искать крайних, а "больше не допускать такого ужаса ни в одном городе".

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