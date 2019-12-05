Силовики завершили расследование громкого убийства ювелира

Правоохранители завершили расследование в отношении трех лиц по факту разбойного нападения и убийства столичного ювелира Сергея Киселева в марте 2019 года в Киеве.

Источник: спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде", Facebook-страница столичной прокуратуры

Прямая речь Максимец: "В целом по совокупности преступлений им грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение".

Детали: Задержанные, из которых один – бывший работник национальной полиции, еще один – действующий сотрудник СБУ и ранее судимый мужчина, который был знаком с погибшим (по данным следствия, именно он застрелил Киселева), находятся под стражей.

Им инкриминируют: умышленное убийство из корыстных побуждений, организацию вооруженной банды, приготовление к преступлению, разбой, незаконное обращение с оружием, кражу, совершенную в особо крупных размерах или организованной группой.

Эпизод с убийством ювелира: По данным следствия, подозреваемые осуществляли наружное наблюдение за предпринимателем. 5 марта 2019 года они заметили у него спортивную сумку, в которой, как они надеялись, могли быть драгоценности (на самом деле, в сумке были детские вещи). Они подстерегли Киселева, его знакомый сел в автомобиль и, угрожая оружием, требовал отдать сумку. Ювелир сопротивлялся и злоумышленник его застрелил.

Даже после убийства преступники не отказались от своего плана завладеть драгоценностями потерпевшего, и поэтому решили совершить преступление уже в отношении одного из его родственников. Именно во время приготовления к этому преступлению их и задержали в апреле 2019 года.

Во время проведения обысков у задержанных изъяли пистолет, глушитель к нему, боеприпасы, гранаты, балаклавы, рации, другие вещественные доказательства. А также - несколько картин и полотно "Порт Ла-Рошель" Поля Синьяка 1915 года, стоимостью 1,5 миллиона долларов, похищенное из музея во Франции.

Эпизод с похищенной картиной: Задержанный рецидивист за несколько дней до задержания пытался продать ценное полотно и уже нашел покупателя. Следователям он признался, что совершил кражу из музея в городе Нанси в 2018 году.

Сейчас картина как вещественное доказательство – под арестом, она находится на хранении в Национальном музее "Киевская картинная галерея". Сейчас правоохранители решают, как в разумные сроки передать ее французской стороне в рамках международно-правовой помощи.

Дополнительно: Также в ходе следствия собраны доказательства причастности указанных лиц к совершению в 2017-2018 годах серии разбойных нападений на граждан с применением огнестрельного оружия.

Дословно прокуратура: "В настоящее время подозреваемым и их защитникам открыты материалы уголовного производства, после ознакомления с которыми обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу".