Рада добавила себе еще один день работы в зале вместо работы в комитетах

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Четверг, 5 декабря 2019, 18:49

Верховная Рада внесла изменения в календарный план своей работы и 12 декабря вместо работы комитетов проведет пленарные заседания.

Источник: заседание Верховной Рады 5 декабря

Детали: Председатель комитета по вопросам регламента Сергей Кальченко предложил депутатам поддержать предложение комитета по изменению календарного плана своей работы и 12 декабря работать в режиме рассмотрения законопроектов.

Против этого предложения выступили фракции "Голос", "ЕС", "Батькивщина", ОПЗЖ.

За соответствующее постановление №2533 проголосовали 229 народных депутатов.

Поддержали постановление 225 нардепов из фракции "Слуга народа", по два из группы "За будущее" и среди мажоритарных депутатов. Остальные фракции не дали ни одного голоса.

Согласно принятому постановлению, нардепы 9-11 декабря и 13 декабря работают в комитетах.

Темы: Верховная Рада


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