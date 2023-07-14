Комитет Рады рекомендует Комиссии по стандартам языка уволиться "из-за дискредитации государства"

Комитет Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления регионального развития и градостроительства рекомендует Национальной комиссии по стандартам государственного языка сложить свои полномочия после скандального решения рекомендовать рассмотреть переименование Запорожья.

Источник: нардеп Роман Лозинский с заседания комитета в комментарии УП

Детали: Комитет, учитывая комплексные замечания к Нацкомиссии по качеству выполнения норм закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии" со стороны Министерства образования и науки, Министерства культуры и информационной политики, Министерства цифровой трансформации, Украинского института национальной памяти, уполномоченного по вопросам защиты государственного языка и замечания народных депутатов относительно других нарушений законодательства, принял:

признать работу Нацкомиссии неудовлетворительной; рекомендовать Министру образования и науки Оксену Лисовому, который координирует работу Комиссии, осуществить комплексную проверку ее качества работы; рекомендовать членам Нацкомиссии подать заявления о сложении полномочий членов комиссии "в связи с дискредитацией авторитета государства и неудовлетворительной реализации требований закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

Предыстория:

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22 июня Нацкомиссия по стандартам государственного языка, которая является центральным органом исполнительной власти, рекомендовала рассмотреть перечень из 1 400 городов и сел на предмет переименования. Там был и город Запорожье. Комиссия отмечала, что его название может не соответствовать стандартам.

В Нацкомиссии объяснили, что к ней поступили обращения от жителей города с просьбой рассмотреть переименование "Запоріжжя" в "Запорожжя".

Это решение вызвало много критики во власти. В частности, со стороны министра образования и науки Оксена Лисового. Он заявил, что решение комиссии должно быть отменено.

Также против переименования Запорожья выступил языковой омбудсмен Тарас Кремень.

Уже 30 июня комиссия обновила перечень населенных пунктов, названия которых не соответствуют стандартам государственного языка. Запорожья в нем больше нет.