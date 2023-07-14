Комитет Рады рекомендует Комиссии по стандартам языка уволиться "из-за дискредитации государства"
Комитет Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления регионального развития и градостроительства рекомендует Национальной комиссии по стандартам государственного языка сложить свои полномочия после скандального решения рекомендовать рассмотреть переименование Запорожья.
Источник: нардеп Роман Лозинский с заседания комитета в комментарии УП
Детали: Комитет, учитывая комплексные замечания к Нацкомиссии по качеству выполнения норм закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии" со стороны Министерства образования и науки, Министерства культуры и информационной политики, Министерства цифровой трансформации, Украинского института национальной памяти, уполномоченного по вопросам защиты государственного языка и замечания народных депутатов относительно других нарушений законодательства, принял:
- признать работу Нацкомиссии неудовлетворительной;
- рекомендовать Министру образования и науки Оксену Лисовому, который координирует работу Комиссии, осуществить комплексную проверку ее качества работы;
- рекомендовать членам Нацкомиссии подать заявления о сложении полномочий членов комиссии "в связи с дискредитацией авторитета государства и неудовлетворительной реализации требований закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".
Предыстория:
- 22 июня Нацкомиссия по стандартам государственного языка, которая является центральным органом исполнительной власти, рекомендовала рассмотреть перечень из 1 400 городов и сел на предмет переименования. Там был и город Запорожье. Комиссия отмечала, что его название может не соответствовать стандартам.
- В Нацкомиссии объяснили, что к ней поступили обращения от жителей города с просьбой рассмотреть переименование "Запоріжжя" в "Запорожжя".
- Это решение вызвало много критики во власти. В частности, со стороны министра образования и науки Оксена Лисового. Он заявил, что решение комиссии должно быть отменено.
- Также против переименования Запорожья выступил языковой омбудсмен Тарас Кремень.
- Уже 30 июня комиссия обновила перечень населенных пунктов, названия которых не соответствуют стандартам государственного языка. Запорожья в нем больше нет.