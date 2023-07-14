Комитет Рады рекомендует Комиссии по стандартам языка уволиться "из-за дискредитации государства"

Комитет Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления регионального развития и градостроительства рекомендует Национальной комиссии по стандартам государственного языка сложить свои полномочия после скандального решения рекомендовать рассмотреть переименование Запорожья.

Источник: нардеп Роман Лозинский с заседания комитета в комментарии УП

Детали: Комитет, учитывая комплексные замечания к Нацкомиссии по качеству выполнения норм закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии" со стороны Министерства образования и науки, Министерства культуры и информационной политики, Министерства цифровой трансформации, Украинского института национальной памяти, уполномоченного по вопросам защиты государственного языка и замечания народных депутатов относительно других нарушений законодательства, принял:

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признать работу Нацкомиссии неудовлетворительной; рекомендовать Министру образования и науки Оксену Лисовому, который координирует работу Комиссии, осуществить комплексную проверку ее качества работы; рекомендовать членам Нацкомиссии подать заявления о сложении полномочий членов комиссии "в связи с дискредитацией авторитета государства и неудовлетворительной реализации требований закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

Предыстория: