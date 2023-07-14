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Комитет Рады рекомендует Комиссии по стандартам языка уволиться "из-за дискредитации государства"

Роман ПетренкоПятница, 14 июля 2023, 15:17
Комитет Рады рекомендует Комиссии по стандартам языка уволиться из-за дискредитации государства
фото ова

Комитет Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления регионального развития и градостроительства рекомендует Национальной комиссии по стандартам государственного языка сложить свои полномочия после скандального решения рекомендовать рассмотреть переименование Запорожья.

Источник: нардеп Роман Лозинский с заседания комитета в комментарии УП

Детали: Комитет, учитывая комплексные замечания к Нацкомиссии по качеству выполнения норм закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии" со стороны Министерства образования и науки, Министерства культуры и информационной политики, Министерства цифровой трансформации, Украинского института национальной памяти, уполномоченного по вопросам защиты государственного языка и замечания народных депутатов относительно других нарушений законодательства, принял:

  1. признать работу Нацкомиссии неудовлетворительной;
  2. рекомендовать Министру образования и науки Оксену Лисовому, который координирует работу Комиссии, осуществить комплексную проверку ее качества работы;
  3. рекомендовать членам Нацкомиссии подать заявления о сложении полномочий членов комиссии "в связи с дискредитацией авторитета государства и неудовлетворительной реализации требований закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

Предыстория:

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  • 22 июня Нацкомиссия по стандартам государственного языка, которая является центральным органом исполнительной власти, рекомендовала рассмотреть перечень из 1 400 городов и сел на предмет переименования. Там был и город Запорожье. Комиссия отмечала, что его название может не соответствовать стандартам.
  • В Нацкомиссии объяснили, что к ней поступили обращения от жителей города с просьбой рассмотреть переименование "Запоріжжя" в "Запорожжя".
  • Это решение вызвало много критики во власти. В частности, со стороны министра образования и науки Оксена Лисового. Он заявил, что решение комиссии должно быть отменено.
  • Также против переименования Запорожья выступил языковой омбудсмен Тарас Кремень.
  • Уже 30 июня комиссия обновила перечень населенных пунктов, названия которых не соответствуют стандартам государственного языка. Запорожья в нем больше нет.

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Темы: ЗапорожьеВерховная Рададекоммунизация
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