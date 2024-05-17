Севастополь, Туапсе, Новороссийск: оккупанты убеждают, что отбили атаку 108 украинских БПЛА

Российское Минобороны заявило, что ночью 17 мая территорию РФ и временно оккупированного Крыма якобы атаковали 108 украинских воздушных и морских дронов и что якобы всех их сбили.

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Детали: Российское ведомство уверяет, что все БПЛА и безэкипажные катера ВМС Украины якобы удалось или перехватить, или уничтожить.

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Дословно Минобороны РФ: "Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 51 БпЛА над территорией Крымского полуострова, 44 БпЛА над территорией Краснодарского края, 6 БпЛА над территорией Белгородской области и 1 БпЛА над территорией Курской области. В течение ночи морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота уничтожены 6 безэкипажных катеров в акватории Черного моря".

Детали: Информация, которую публикует российское Минобороны, идет в разрез с тем, что публикуют российские паблики и местные власти.

В частности, сообщалось, что в Новороссийске Краснодарского края России в ночь на 17 мая прогремели мощные взрывы. Под ударом были порт и нефтебаза. На видео, которые публикуют российские Telegram-каналы, видно пожар. Местные жители сообщали об атаке на Новороссийский мазутный терминал и терминал Транснефти. Также писали, что городе исчез свет. "Прилеты" подтверждали и российские "военкоры".

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У Новоросійську Краснодарського краю Росії в ніч на 17 травня пролунали потужні вибухи. Під ударом порт і нафтобаза. pic.twitter.com/NxIYQiOV3R — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 17, 2024

Жители ночью сообщали, что порт был обесточен. Движение по улице Магистральной полностью перекрыто.

Пожар в Новороссийске Фото Из Telegram-канала Astra

Администрация Новороссийска запретила жителям выходить из дома, родители местных школьников утром начали получать сообщения, что детям не нужно идти в учебные заведения. При этом власти традиционно заявили о "безуспешной попытке атаки" и о сбитии 10 БПЛА.

Сообщалось, что 2 БПЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод в Туапсе в Краснодарском крае РФ.

Пожар в Туапсе Фото Из Telegram-канала Astra

На территории НПЗ возник пожар.

Безпілотники в Туапсе атакували НПЗ pic.twitter.com/01909zau5H — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 17, 2024

Губернатор Белгородской области РФ Геннадий Гладков заявил, что дроны атаковали сразу несколько населенных пунктов в регионе. По его словам, один из беспилотников попал в автозаправочную станцию рядом с селом Бессоновка. В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров.

Пожар в Белгородской области РФ ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА "ЖЕСТЬ БЕЛГОРОД"

Оккупационные власти Севастополя также сообщали об отражении атаки БпЛА и морских дронов. В Севастополе и Балаклаве частично пропал свет.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев уверял, что несколько дронов якобы уничтожили и что "ущерба гражданской инфраструктуре нет". А частичное отключение света он объяснил отключением части оборудования подстанции "Севастополь", на которую якобы упали обломки сбитых БПЛА.

При этом Развожев принял решение отменить занятия в школах и детсадах Севастополя и заявил, что на восстановление работы подстанции "Севастополь" понадобится около суток.