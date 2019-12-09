Холодницкий общался с "Джокером" об информации для следствия

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий рассказал, что ему писал пранкер "Джокер" и сообщил, что имеет информацию для производств, однако предоставит ее еще не скоро.

Источник: Холодницкий в эфире телеканала ICTV

Прямая речь: "Он представился Джокером. Тоже написал по фотографии генпрокурора (вместо собственного фото в профиле, он использует фото Руслана Рябошапки – УП). Сказал, что у него есть куча информации. На мою просьбу выдать ее нормально, в официальном порядке, он сказал, что еще не время, но он это обязательно сделает."

Детали: Однако Холодницкий объяснил, что без устройств, из которых велась переписка, и их специальной проверки, "разоблачения", которые сделал пранкер не могут быть использованы следствием.

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