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Холодницкий общался с "Джокером" об информации для следствия

Понедельник, 9 декабря 2019, 02:58
Холодницкий общался с Джокером об информации для следствия

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий рассказал, что ему писал пранкер "Джокер" и сообщил, что имеет информацию для производств, однако предоставит ее еще не скоро.

Источник: Холодницкий в эфире телеканала ICTV

Прямая речь: "Он представился Джокером. Тоже написал по фотографии генпрокурора (вместо собственного фото в профиле, он использует фото Руслана Рябошапки – УП). Сказал, что у него есть куча информации. На мою просьбу выдать ее нормально, в официальном порядке, он сказал, что еще не время, но он это обязательно сделает."

Детали: Однако Холодницкий объяснил, что без устройств, из которых велась переписка, и их специальной проверки, "разоблачения", которые сделал пранкер не могут быть использованы следствием.

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Защититься от Джокера. Как пранкеры сливают переписки

Предыстория:

  • С 31 октября неизвестный пранкер в телеграмм-канале "Джокер" начал публиковать скриншоты своей переписки от имени генпрокурора с нардепами фракции "Слуга народа" Николаем Тищенко и Михаилом Радуцким.
  • В частности, в переписке с Радуцким речь шла о дополнительных выплатах депутатам фракции.
  • Стоит отметить, что сам Радуцкий подтвердил факт переписки, но заявил, что общался с неизвестным лицом, которое в его телефоне было записано как "хз".
  • В "Слуге народа" заявили, что случаи переписки пранкера от имени генпрокурора Руслана Рябошапки с депутатами от "Слуги народа" должны быть предметом детального анализа правоохранительных органов.
  • Позже Рябошапка заявил, что есть уголовное производство, которое исследует законность различных записей и так называемых сливов в соцсети.

Ольга Гетьманец, УП

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Темы: Холодницкий
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