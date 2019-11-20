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Рябошапка говорит, что "сливы" в различные Telegram-каналы проверяют

Среда, 20 ноября 2019, 15:11

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что есть уголовное производство, которое исследует законность различных записей и так называемых сливов в соцсети.

Источник: совместный брифинг генпрокурора и директора ГБР Романа Трубы 20 ноября

Детали: Рябошапку спросили, будут ли в ГПУ открывать производство из-за материалов Telegram-канала "Трубу прорвало", где сообщалось якобы директор ГБР координирует свою работу с офисом президента, в частности главой ОП Андреем Богданом.

Прямая речь: "Давайте сначала поймем насколько эти аудиозаписи являются аутентичными, поскольку в современном мире и при современном развитии технологий очевидно, что скомпилировать можно все что угодно.

Насколько я знаю есть уголовное производство, которое в целом уже открыто, и которое связано с исследованием законности проведения таких записей. Здесь есть несколько составляющих, несколько нюансов и они между собой связаны. Их надо будет совместить и тогда мы сможем сделать выводы".

Детали: Осенью 2019 года резкой популярности набрали несколько анонимных Telegram-каналов, которые позиционируют себя обличителями власти.

В частности, пранкер "Джокер" от имени генпрокурора Рябошапки переписывался с нардепами от "Слуги народа", и другими представителями власти. Свою переписку он публикует в Telegram-канале, но информацию предлагает в обмен на расширение аудитории. Сейчас на его канал подписались более 50 000 пользователей.

Пранкер писал даже Рябошапке.

Telegram канал "Трубу прорвало" появился 19 ноября и на него уже подписались больше 10 000 человек.

За день до этого ГБР направило в ГПУ проект сообщения о подозрении пятому президенту Петру Порошенко. Сам Порошенко считает, что Труба работает на бывшего заместителя главы Администрации президента при Викторе Януковиче Андрея Портнова. Портнов - друг Богдана.

21 сентября Труба заявил, что обнаружил в рабочем кабинете аппаратуру для прослушивания, встроенную в вентиляционную систему.

Кроме того, 18 ноября нардеп Антон Поляков, которого исключили из фракции "Слуга народа", опубликовал в своем "Telegram-канале" аудио на котором депутат из Кривого Рога Юрий Корявченков ("Юзик") якобы "учил" криворожских правоохранителей, как "решать вопросы".

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: РябошапкаГБРТрубаскандал
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