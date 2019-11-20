Рябошапка говорит, что "сливы" в различные Telegram-каналы проверяют

369 просмотров
Среда, 20 ноября 2019, 16:11

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что есть уголовное производство, которое исследует законность различных записей и так называемых сливов в соцсети.

Источник: совместный брифинг генпрокурора и директора ГБР Романа Трубы 20 ноября

Детали: Рябошапку спросили, будут ли в ГПУ открывать производство из-за материалов Telegram-канала "Трубу прорвало", где сообщалось якобы директор ГБР координирует свою работу с офисом президента, в частности главой ОП Андреем Богданом.

Прямая речь: "Давайте сначала поймем насколько эти аудиозаписи являются аутентичными, поскольку в современном мире и при современном развитии технологий очевидно, что скомпилировать можно все что угодно.

Насколько я знаю есть уголовное производство, которое в целом уже открыто, и которое связано с исследованием законности проведения таких записей. Здесь есть несколько составляющих, несколько нюансов и они между собой связаны. Их надо будет совместить и тогда мы сможем сделать выводы".

Детали: Осенью 2019  года резкой популярности набрали несколько анонимных Telegram-каналов, которые позиционируют себя обличителями власти.

В частности, пранкер "Джокер" от имени генпрокурора Рябошапки переписывался с нардепами от "Слуги народа", и другими представителями власти. Свою переписку он публикует в Telegram-канале, но информацию предлагает в обмен на расширение аудитории. Сейчас на его канал подписались более 50 000 пользователей.

Telegram канал "Трубу прорвало" появился 19 ноября и на него уже подписались больше 10 000 человек.

Дополняется...

Алена Мазуренко, УП
Темы: Рябошапка ГБР Труба скандал


powered by lun.ua
Материалы по теме
ГПУ против Порошенко: адвокат обвинил Рябошапку в посягательстве на честь президента 15 ноября 2019, 11:51
Рябошапка говорит, что получал сообщения от пранкера, который терроризирует нардепов 15 ноября 2019, 08:40
Рябошапка планирует распрощаться с прокурором Куликом 15 ноября 2019, 05:15
Все новости
Главные новости
Умер жестоко избитый в Киеве ветеран АТО
Путин о пересмотре Минских соглашений: Неприемлемо
Разумков и "Юзик" прокомментировали скандальное аудио от Полякова
Россияне угробили украинские суда, сняли даже унитазы – командующий ВМС
Все новости
Фотопроект

18 пар глаз, от которых невозможно оторвать взгляд

мандри

Почему так трудно распаковывать чемодан и 3 советы, как это преодолеть

success story

Как избавиться от запаха сигарет: с тела, одежды, машины и дома

Поиск по сайту
Архив
Весь архів