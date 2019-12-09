Суд оставил в Киеве проспекты Бандеры и Шухевича
3645 просмотров
Понедельник, 9 декабря 2019, 15:13
Апелляционный суд города Киева отменил решение Окружного админсуда Киева, который признал незаконным переименование двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича
Источник: Facebook бывшего главы УИНП (Украинского института национальной памяти), народного депутата Владимира Вятровича
Прямая речь: "Проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве быть! Мы выиграли в апелляционном суде".
История вопроса:
- 7 июля 2016 года Московский проспект стал проспектом Бандеры.
- 1 июня 2017 проспект Ватутина переименовали на Шухевича.
- 25 июня 2019 Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта на Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина на Шухевича.
- В суде заявили, что проспекты Московский и Генерала Ватутина были переименованы на Степана Бандеры и Романа Шухевича с нарушением процедуры.
- В июне мэр Киева Виталий Кличко заявил, что готовится апелляция на решение Окружного админсуда Киева о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.
- Украинский институт национальной памяти подал соответствующую апелляционную жалобу
powered by lun.ua