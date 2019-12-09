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Суд оставил в Киеве проспекты Бандеры и Шухевича

Понедельник, 9 декабря 2019, 14:13
Суд оставил в Киеве проспекты Бандеры и Шухевича

Апелляционный суд города Киева отменил решение Окружного админсуда Киева, который признал незаконным переименование двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича

Источник: Facebook бывшего главы УИНП (Украинского института национальной памяти), народного депутата Владимира Вятровича

Прямая речь: "Проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве быть! Мы выиграли в апелляционном суде".

История вопроса:

  • 7 июля 2016 года Московский проспект стал проспектом Бандеры.
  • 1 июня 2017 проспект Ватутина переименовали на Шухевича.
  • 25 июня 2019 Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта на Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина на Шухевича.
  • В суде заявили, что проспекты Московский и Генерала Ватутина были переименованы на Степана Бандеры и Романа Шухевича с нарушением процедуры.
  • В июне мэр Киева Виталий Кличко заявил, что готовится апелляция на решение Окружного админсуда Киева о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.
  • Украинский институт национальной памяти подал соответствующую апелляционную жалобу

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Темы: декоммунизацияКиев
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