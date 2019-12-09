Суд оставил в Киеве проспекты Бандеры и Шухевича

Апелляционный суд города Киева отменил решение Окружного админсуда Киева, который признал незаконным переименование двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича

Источник: Facebook бывшего главы УИНП (Украинского института национальной памяти), народного депутата Владимира Вятровича

Прямая речь: "Проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве быть! Мы выиграли в апелляционном суде".

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