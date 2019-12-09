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Соратник Трубы и его пособник вышли под залог

Понедельник, 9 декабря 2019, 14:33

Фигуранты дела о мошенничестве и пособничестве в предоставлении неправомерной выгоды за закрытие уголовного производства бывший начальник Главного следственного управления ГПУ Игорь Щербина и его пособник вышли под залог.

Источник: пресс-секретар ВАКС Олеся Чемерис, "Украинская правда"

Прямая речь Чемерис: "Экс-сотрудник ГПУ внес залог еще в пятницу, а предприниматель - сейчас в понедельник".

Детали: Таким образом за Щербину внесли залог чуть больше 2 миллионов гривен, а за предпринимателя (по данным СМИ - Валентин Шеченко) - 576 000 гривен.

Что предшествовало: 5 декабря Следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и избрал меру пресечения ексначальнику Главного следственного управления ГПУ Игорю Щербине в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 130 100 грн. Пособнику суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 576 000 гривен.

Предыстория:

  • САП сообщила, что в Киеве разоблачили экс-чиновника ГПУ, который за 150 тысяч долларов "обещал" закрыть дело против столичного застройщика. Позже стало известно, что речь идет об Игоре Щербине, который по данным эксперта реанимационного пакета реформ Александра Леменова, является кумом директора ГБР Романа Трубы (сам Труба это отрицает).
  • Труба заявил, что о задержании своего "бывшего коллеги из ГПУ" узнал из новостей, и заверил, что ни к какому криминалу не причастен.
  • 3 декабря президент Владимир Зеленский в своем посте в Facebook использовал подозрение Щербине (употребил термин "правая рука" Трубы) как еще один аргумент в пользу необходимости перезагрузить руководство ГБР.
  • В тот же день Верховная Рада проголосовала во втором чтении за президентский законопроект, предусматривающий досрочное прекращение полномочий председателя Государственного бюро расследований Романа Трубы и его заместителей.

Знать больше: "Трубу сорвало. Как и за что Зеленский и Рада разогнали руководство ГБР"

Украинская правда
Темы: взяткакоррупцияГенпрокуратурасуд
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