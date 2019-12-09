Советники лидеров удалились править итоговое коммюнике "Норманди" – источник

На данном этапе переговоров Нормандской четверки советники лидеров удалились, чтобы править некоторые из пунктов итогового коммюнике саммита.

Источник: собеседник "Интерфакс-Украина" в украинской делегации



Детали: По словам источника агентства, пока что было пройдено несколько пунктов.

громадське

Ранее в Елисейском дворце в Париже началась встреча лидеров "нормандской четверки", посвященная урегулированию ситуации на востоке Украины.

Что предшествовало: Французская сторона рассказала об изменении графика участников "нормандского саммита" и признала, что завершить все встречи в запланированное время не удастся, переговоры будут продолжаться до ночи. Кроме этого лидеры решили не выходить к прессе, пока не завершится последняя двусторонняя встреча - между Зеленским и Путиным.