Французская сторона рассказала об изменении графика участников "нормандского саммита" и признала, что завершить все встречи в запланированное время не удастся.

Об этом сообщает из Парижа корреспондент "Европейской правды".

В ближайшее время должна начаться встреча четырех лидеров. В Елисейском дворце показали прессе комнату, где они будут встречаться.

Однако после этой общей встречи должны продолжиться двусторонние переговоры.

По планам, которые согласовывались в выходные, совместная пресс-конференция четырех лидеров должна была начаться в 18:45 по местному времени. В конце концов лидеры решили не выходить к прессе, пока не завершится последняя двусторонняя встреча - между Зеленским и Путиным.

Далее лидеры встретятся вновь, в формате рабочего ужина и обсудят договоренности.

Сейчас ожидается, что итоговая пресс-конференция начнется после ужина, в 21:00 по Парижу (22:00 по киевскому времени).

Представители пресс-служб предупреждают, что эти планы также могут измениться. Сейчас встречи затягиваются; в частности, переговоры Зеленского с Меркель длились дольше, чем ожидалось.

О завершении встречи Зеленского с Меркель Офис президента сообщил в 18.05.