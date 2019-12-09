Французская сторона рассказала об изменении графика участников "нормандского саммита" и признала, что завершить все встречи в запланированное время не удастся.

Об этом сообщает из Парижа корреспондент "Европейской правды".

В Елисейском дворце прессе показали комнату, где будут встречаться четыре лидера.

Однако после этой общей встречи должны продолжиться двусторонние переговоры.

По планам, которые согласовывались в выходные, совместная пресс-конференция четырех лидеров должна была начаться в 18:45 по местному времени. В конце концов лидеры решили не выходить к прессе, пока не завершится последняя двусторонняя встреча - между Зеленским и Путиным.

Далее лидеры встретятся вновь, в формате рабочего ужина и обсудят договоренности.

Сейчас ожидается, что итоговая пресс-конференция начнется после ужина, в 21:00 по Парижу (22:00 по киевскому времени).

Представители пресс-служб предупреждают, что эти планы также могут измениться. Сейчас встречи затягиваются; в частности, переговоры Зеленского с Меркель длились дольше, чем ожидалось.

О завершении встречи Зеленского с Меркель Офис президента сообщил в 18.05.

По состоянию на 18.20 в Елисейском дворце начались четырехсторонние переговоры в "нормандском формате". Прессе дали сфотографировать стол с Меркель, Зеленским, Макроном и Путиным и попросили выйти из зала.

UPD: Перед 20 часами к журналистам вышел замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Он сообщил, что переговоры в нормандском формате будут продолжаться еще "несколько часов".

По его словам, стороны проходятся по каждому пункту коммюнике и живо обсуждают каждый пункт и доходят до какого-то финального проекта, который будет подписан.

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