На фоне переговоров в нормандском формате, которые проходят в Париже, под Офисом президента в Киеве продолжается акция "Варта на Банковой".

Источник: полиция Киева и ОО "Черная гвардия" в Facebook

Дословно полиция: "Сейчас в мероприятиях принимают участие около 800 человек. В настоящее время ситуация спокойная, нарушений общественного порядка не зафиксировано.

Полицейские в дальнейшем будут следить за правопорядком до завершения мероприятий".

Детали: Отмечается, что под ОПУ дежурят сотрудники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Нацгвардии, сотрудники ГСЧС, кинологи, полиция диалога.

Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой с пониманием относиться к превентивным мерам безопасности.

Вместе с тем ОО "Черная гвардия", которое организовало "Варту на Банковой", сообщает, что участники не разойдутся до утра. Они будут ждать результатов нормандской встречи.

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