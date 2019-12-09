Встреча в Париже: Акция под офисом Зеленского продлится до утра
На фоне переговоров в нормандском формате, которые проходят в Париже, под Офисом президента в Киеве продолжается акция "Варта на Банковой".
Источник: полиция Киева и ОО "Черная гвардия" в Facebook
Дословно полиция: "Сейчас в мероприятиях принимают участие около 800 человек. В настоящее время ситуация спокойная, нарушений общественного порядка не зафиксировано.
Полицейские в дальнейшем будут следить за правопорядком до завершения мероприятий".
Детали: Отмечается, что под ОПУ дежурят сотрудники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Нацгвардии, сотрудники ГСЧС, кинологи, полиция диалога.
Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой с пониманием относиться к превентивным мерам безопасности.
Вместе с тем ОО "Черная гвардия", которое организовало "Варту на Банковой", сообщает, что участники не разойдутся до утра. Они будут ждать результатов нормандской встречи.
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Предыстория:
- 9 декабря в Париже проходит встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украины, Германии, Франции и РФ).
- 8 декабря на Майдане Независимости прошла акция "Красные линии для Зеленского", участники которой хотели обозначить "красные линии" для президента перед встречей "нормандской четверки", которая состоится 9 декабря.
- С 19 часов 8 декабря на Банковой проходит митинг, участники поставили несколько палаток и сцену. Часть митингующих ночевали под ОПУ.