Гончарук и Ко поблагодарили украинцев за "сложный, но очень правильный выбор"
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Среда, 1 января 2020, 09:00
Кабинет министров во главе с премьером Алексеем Гончаруком записал новогоднее поздравление, в котором приняли участие все министры, кроме главы МВД Арсена Авакова.
Источник: видеопоздравления на официальном канале правительства, пишет Hromadske
Прямая речь Гончарука: "В этом году вы сделали сложный, но очень правильный выбор. Вы выбрали будущее, вы выбрали новое поколение".
Детали: Гончарук добавил, что президент, Кабмин и парламент "впервые в истории Украины работают единой командой, чтобы страна реально изменилась".
Также глава правительства пожелал украинцам силы, чтобы превратить Украину в "успешную страну в мире, и чтобы вы наконец ощутили реальные изменения".
Напомним,
- Президент Украины Владимир Зеленский записал новогоднее поздравление, в котором призвал украинцев объединиться, независимо от предпочтений, идеалов или языка общения.
- В новогоднем поздравлении президента украинцев приветствовали актеры 95-го квартала и первый президент Украины.
- Кроме того телеканалы "Прямой" и "Пятый" в последние минуты старого года показали новогоднее поздравление пятого президента Петра Порошенко вместо действующего главы государства, поздравление которого вышло в эфир позже.
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