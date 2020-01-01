Гончарук и Ко поблагодарили украинцев за "сложный, но очень правильный выбор"

Кабинет министров во главе с премьером Алексеем Гончаруком записал новогоднее поздравление, в котором приняли участие все министры, кроме главы МВД Арсена Авакова.

Источник: видеопоздравления на официальном канале правительства, пишет Hromadske

Прямая речь Гончарука: "В этом году вы сделали сложный, но очень правильный выбор. Вы выбрали будущее, вы выбрали новое поколение".

Детали: Гончарук добавил, что президент, Кабмин и парламент "впервые в истории Украины работают единой командой, чтобы страна реально изменилась".

Также глава правительства пожелал украинцам силы, чтобы превратить Украину в "успешную страну в мире, и чтобы вы наконец ощутили реальные изменения".

Напомним,