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Гончарук и Ко поблагодарили украинцев за "сложный, но очень правильный выбор"

Среда, 1 января 2020, 08:00
Гончарук и Ко поблагодарили украинцев за сложный, но очень правильный выбор

Кабинет министров во главе с премьером Алексеем Гончаруком записал новогоднее поздравление, в котором приняли участие все министры, кроме главы МВД Арсена Авакова.

Источник: видеопоздравления на официальном канале правительства, пишет Hromadske

Прямая речь Гончарука: "В этом году вы сделали сложный, но очень правильный выбор. Вы выбрали будущее, вы выбрали новое поколение".

Детали: Гончарук добавил, что президент, Кабмин и парламент "впервые в истории Украины работают единой командой, чтобы страна реально изменилась".

Также глава правительства пожелал украинцам силы, чтобы превратить Украину в "успешную страну в мире, и чтобы вы наконец ощутили реальные изменения".

Напомним,

  • Президент Украины Владимир Зеленский записал новогоднее поздравление, в котором призвал украинцев объединиться, независимо от предпочтений, идеалов или языка общения.
  • В новогоднем поздравлении президента украинцев приветствовали актеры 95-го квартала и первый президент Украины.
  • Кроме того телеканалы "Прямой" и "Пятый" в последние минуты старого года показали новогоднее поздравление пятого президента Петра Порошенко вместо действующего главы государства, поздравление которого вышло в эфир позже.

Темы: Кабинет министровГончарукАваков
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