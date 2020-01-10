Иран пригласил Boeing к расследованию катастрофы самолета МАУ

В Иране заявили, что ведут расследование катастрофы украинского самолета над Тегераном в соответствии со стандартами Международной организации гражданской авиации и пригласили к расследованию компанию Boeing.

Источник: Иранское государственное информационное агентство IRNA со ссылкой на заявление спикера МИД Ирана Аббаса Мусави

Детали: Мусави заявил, что Украина как владелец самолета и компания Boeing как ее производитель были приглашены для участия в расследовании.

Он добавил, что Исламская Республика Иран приветствует присутствие экспертов из стран, граждане которых погибли результате аварии.

Иран также призвал канадского премьер-министра Джастина Трюдо и правительства других стран прислать своих специалистов для участия в расследовании.

Отметим, что агентство назвало сообщения о сбитии самолета МАУ иранскими ракетами "подозрительной пропагандой, распространяемой западными источниками".

Что было раньше: премьер-министр Канады Джастин Трюдо обнародовал данные разведки, которые свидетельствуют о том, что украинский "Боинг" сбила иранская ракета.

Кроме того, в четверг несколько западных СМИ обнародовали версию спецслужб США о падении самолета МАУ в Иране. Они подозревают, что авиалайнер был ошибочно сбит иранской ракетой российского производства.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил о наличии определенного объема информации, которая позволяет предположить, что украинский самолет в Иране был сбит ракетой.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия о попадания ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной. Он призвал США, Канаду и Великобританию предоставить доказательства, касающиеся катастрофы самолета МАУ в Иране.

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