Катастрофа в Иране: Британия тоже подтверждает версию о сбитом самолете

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о наличии определенного объема информации, которая позволяет предположить, что украинский самолет в Иране был сбит ракетой.

Источник: ВВС

Детали: По словам британского премьера, речь может идти об иранской ракете класса "земля-воздух".

В то же время, Джонсон сказал, что если иранская ракета была задействована, "это вполне могло быть нечаянно".

Что было раньше: Ранее СМИ, со ссылкой на западные спецслужбы, называли версию о технической неисправности самолета, а не попадании ракеты.

Однак позже несколько западных медиа обнародовали версию спецслужб США о падении самолета МАУ в Иране. Они подозревают, что авиалайнер был ошибочно сбит иранской ракетой российского производства.

Со временем премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что по данным разведки, украинский "Боинг" сбила иранская ракета.

Президент США Дональд Трамп сказав, что не верит в версию технической неисправности самолета МАУ.

Издание The New York Times и международная команда расследователей Bellingcat опубликовали видео, на котором, по их утверждениям, видно, как ракета сбила самолет.

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