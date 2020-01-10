Офис генпрокурора обратился к Канаде за информацией по авиакатастрофе в Иране

Офис Генерального прокурора просит Канаду предоставить имеющуюся информацию о катастрофе самолета МАУ в Иране.

Источник: пресс-служба Офиса генерального прокурора

Прямая речь: "Офис Генерального прокурора обратился к канадской стороне с просьбой предоставить имеющуюся у канадской стороны информацию, которая может способствовать расследованию уголовного производства по факту авиакатастрофы самолета авиакомпании "МАУ".

Детали: В Офисе генпрокурора отметили, что запрос об информации связан с заявлением премьер-министра Канады Джастина Трюдо о возможном впечатление самолета ракетой.

Что было раньше: Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обнародовал данные разведки, которые свидетельствуют о том, что украинский "Боинг" сбила иранская ракета.

Кроме того, в четверг несколько западных СМИ обнародовали версию спецслужб США о падении самолета МАУ в Иране. Они подозревают, что авиалайнер был ошибочно сбит иранской ракетой российского производства.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил о наличии определенного объема информации, которая позволяет предположить, что украинский самолет в Иране был сбит ракетой.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия о попадания ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной. Он призвал США, Канаду и Великобританию предоставить доказательства, касающиеся катастрофы самолета МАУ в Иране.

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