Офис генпрокурора обратился к Канаде за информацией по авиакатастрофе в Иране
Офис Генерального прокурора просит Канаду предоставить имеющуюся информацию о катастрофе самолета МАУ в Иране.
Источник: пресс-служба Офиса генерального прокурора
Прямая речь: "Офис Генерального прокурора обратился к канадской стороне с просьбой предоставить имеющуюся у канадской стороны информацию, которая может способствовать расследованию уголовного производства по факту авиакатастрофы самолета авиакомпании "МАУ".
Детали: В Офисе генпрокурора отметили, что запрос об информации связан с заявлением премьер-министра Канады Джастина Трюдо о возможном впечатление самолета ракетой.
Что было раньше: Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обнародовал данные разведки, которые свидетельствуют о том, что украинский "Боинг" сбила иранская ракета.
Кроме того, в четверг несколько западных СМИ обнародовали версию спецслужб США о падении самолета МАУ в Иране. Они подозревают, что авиалайнер был ошибочно сбит иранской ракетой российского производства.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил о наличии определенного объема информации, которая позволяет предположить, что украинский самолет в Иране был сбит ракетой.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия о попадания ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной. Он призвал США, Канаду и Великобританию предоставить доказательства, касающиеся катастрофы самолета МАУ в Иране.
Предыстория:
- Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
- Среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).
- В тот же день Офис генерального прокурора начал досудебное расследование авиакатастрофы самолета МАУ, летевшего из Тегерана в Киев, по статье о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации авиасудна.