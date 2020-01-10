Офис генпрокурора обратился к Канаде за информацией по авиакатастрофе в Иране

807 просмотров
Пятница, 10 января 2020, 12:26

Офис Генерального прокурора просит Канаду предоставить имеющуюся информацию о катастрофе самолета МАУ в Иране.

Источник: пресс-служба Офиса генерального прокурора

Прямая речь: "Офис Генерального прокурора обратился к канадской стороне с просьбой предоставить имеющуюся у канадской стороны информацию, которая может способствовать расследованию уголовного производства по факту авиакатастрофы самолета авиакомпании "МАУ".

Детали: В Офисе генпрокурора отметили, что запрос об информации связан с заявлением премьер-министра Канады Джастина Трюдо о возможном впечатление самолета ракетой.

Что было раньше: Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обнародовал данные разведки, которые свидетельствуют о том, что украинский "Боинг" сбила иранская ракета.

Кроме того, в четверг несколько западных СМИ обнародовали версию спецслужб США о падении самолета МАУ в Иране. Они подозревают, что авиалайнер был ошибочно сбит иранской ракетой российского производства.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил о наличии определенного объема информации, которая позволяет предположить, что украинский самолет в Иране был сбит ракетой.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия о попадания ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной. Он призвал США, Канаду и Великобританию предоставить доказательства, касающиеся катастрофы самолета МАУ в Иране.

Предыстория:

  • Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
  • Среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).
  • В тот же день Офис генерального прокурора начал досудебное расследование авиакатастрофы самолета МАУ, летевшего из Тегерана в Киев, по статье о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации авиасудна.

Темы: катастрофы Иран Канада Офис генпрокурора


powered by lun.ua
Материалы по теме
СМИ: Иран хочет самостоятельно изъять данные "черного ящика" самолета МАУ 10 января 2020, 11:58
Иран пригласил Boeing к расследованию катастрофы самолета МАУ 10 января 2020, 10:22
Зеленский: Версия о попадания ракеты в самолет не исключается, но не является подтвержденной 10 января 2020, 09:32
Все новости
Главные новости
Зеленский: Версия о попадания ракеты в самолет не исключается, но не является подтвержденной
Появилось видео попадания ракеты в самолет МАУ – New York Times
Самолет МАУ сбили двумя ракетами российского производства – CNN
Иран просит Канаду и другие страны предоставить информацию об авиакатастрофе
Все новости
здоровье

Сердце в опасности: 6 симптомов, на которые советует обращать внимание кардиолог

еда

4 причины завтракать

ТаблоID

"Золотой Глобус" – 2020

Поиск по сайту
Архив
Весь архів