Иранцы почти полностью зачистили место крушения "Боинга" – CBS

На месте крушения самолета МАУ в Иране уже практически ничего не осталось - с территории вывезли почти все обломки, теперь убирают мусор.

Источник: корреспондент CBS News Елізабет Палмер в Twitter

Прямая речь: "Журналисты CBS только что посетили место крушения самолета МАУ на западе от Тегерана. Девять утра по местному времени. По словам местных жителей, почти все обломки самолета были убраны вчера (9 января – УП). Сейчас место падения очищают от мусора".

Детали: По словам Палмер, представителей служб безопасности на месте нет, никакого оцепления территории и никаких признаков каких-либо следователей.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на статью CBS News, место катастрофы было большим, и съемочная группа смогла осмотреть только одну его часть, но после того, как они посетили место происшествия, свидетель сказал им, что большие куски фюзеляжа и носа самолета были изъяты. Свидетель заявил, что вывоз обломков и тел жертв начался в день катастрофы.

Свидетели рассказали также, что видели, как в четверг приехал грузовик и тяжелая техника, которые забрали большую часть обломков. Иран не сказал, куда их отвезли.

Украинские следователи не посещали этот участок по состоянию на полдень пятницы, говорится в материале.

Что было раньше: 9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо обнародовал данные разведки, которые свидетельствуют о том, что украинский "Боинг" сбила иранская ракета.

Кроме того, в четверг несколько западных СМИ обнародовали версию спецслужб США о падении самолета МАУ в Иране. Они подозревают, что авиалайнер был ошибочно сбит иранской ракетой российского производства.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил о наличии определенного объема информации, которая позволяет предположить, что украинский самолет в Иране был сбит ракетой.

Официальный представитель правительства Ирана назвал лживыми эти обвинения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия о попадания ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной. Он призвал США, Канаду и Великобританию предоставить доказательства, касающиеся катастрофы самолета МАУ в Иране.

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