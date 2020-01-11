Иран принял украинский самолет за американский объект – СМИ

Иранские военные перепутали украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ с враждебным американским объектом.

Источник: The Guardian

Детали: "Похоже, что иранский гарнизон, находящийся к западу от аэропорта, принял самолет за вражеский американский объект", – утверждают авторы.

Как говорится в статье, в 6:15 утра в районе аэропорта Тегерана американская система раннего обнаружения пусков баллистических ракет зафиксировала характерные особенности вновь запущенных ракет. После чего американские спутники зафиксировали инфракрасную вспышку – взрыв.

По словам официальных лиц США, иранская зенитная батарея выпустила две российские ракеты. Вероятно запущенные ракеты Тор-М1 Тегеран купил у Москвы в 2005 году. Дальность их действия достигает 12 километров.

Что предшествовало: Служба безопасности Украины рассматривает две "приоритетные" версии авиакатастрофы самолета рейса PS752 в Иране: попадание ракеты и теракт.

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