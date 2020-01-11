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Иран принял украинский самолет за американский объект – СМИ

Суббота, 11 января 2020, 03:50
Иран принял украинский самолет за американский объект – СМИ

Иранские военные перепутали украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ с враждебным американским объектом.

Источник: The Guardian

Детали: "Похоже, что иранский гарнизон, находящийся к западу от аэропорта, принял самолет за вражеский американский объект", – утверждают авторы.

Как говорится в статье, в 6:15 утра в районе аэропорта Тегерана американская система раннего обнаружения пусков баллистических ракет зафиксировала характерные особенности вновь запущенных ракет. После чего американские спутники зафиксировали инфракрасную вспышку – взрыв.

По словам официальных лиц США, иранская зенитная батарея выпустила две российские ракеты. Вероятно запущенные ракеты Тор-М1 Тегеран купил у Москвы в 2005 году. Дальность их действия достигает 12 километров.

Что предшествовало: Служба безопасности Украины рассматривает две "приоритетные" версии авиакатастрофы самолета рейса PS752 в Иране: попадание ракеты и теракт.

Предыстория:

  • Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
  • Среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).
  • Трюдо обнародовал данные разведки, согласно которым украинский "Боинг" сбила иранская ракета.

Украинская правда

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Темы: авиакатастрофа МАУ в ИранеИранУкраинаСША
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