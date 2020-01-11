Самолет не отклонялся от курса - МАУ

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Суббота, 11 января 2020, 14:17

В авиакомпании МАУ заявляют, что самолет рейса PS 752, сбитый 8 января около Тегерана, не отклонялся от курса, которым рейс выполняли в течение длительного времени.

Источник: брифинг президента МАУ Евгения Дыхне и вице-президента Игоря Сосновского в субботу

Прямая речь Дыхне: "Сейчас даже в самом заявлении Ирана существует намек на то, что наш экипаж действовал самостоятельно и действовал как-то не так, как мог".

Прямая речь Сосновского: "Выходили из района аэродрома согласно разрешению диспетчера. После взлета, вопреки тому, что говорили иранцы, они вышли на связь. Абсолютно спокойным голосом доложили взлет, получили разрешение на выполнение полета и действовали строго в соответствии с разрешением диспетчера".

Детали: Сосновский продемонстрировал слайды сайта Flightradar24, которые показывают траектории движения самолетов различных авиакомпаний в аэропорту Тегерана 8 января, когда был сбит украинский самолет.

"Самолет находится строго на линии пути", - прокомментировал он.

Также были продемонстрированы графики полетов самолетов МАУ по маршруту "Тегеран-Киев" в период со 2 ноября по 8 января.

Прямая речь Сосновского: "Никакого отклонения от каких-либо маршрутов, на которое кто-то хочет намекнуть, не было реально".

Украинская правда
Темы: авиа Иран катастрофы


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