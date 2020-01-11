Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Самолет не отклонялся от курса - МАУ

Суббота, 11 января 2020, 13:17
Самолет не отклонялся от курса - МАУ

В авиакомпании МАУ заявляют, что самолет рейса PS 752, сбитый 8 января около Тегерана, не отклонялся от курса, которым рейс выполняли в течение длительного времени.

Источник: брифинг президента МАУ Евгения Дыхне и вице-президента Игоря Сосновского в субботу

Прямая речь Дыхне: "Сейчас даже в самом заявлении Ирана существует намек на то, что наш экипаж действовал самостоятельно и действовал как-то не так, как мог".

"На момент вылета из аэропорта "Борисполь" никакой информации о возможных угрозах у авиакомпании не было. На момент вылета из аэропорта Тегерана абсолютно точно так же никакой информации не было, и никаких решений со стороны ответственных администраций не было нам доведено".

Прямая речь Сосновского: "Выходили из района аэродрома согласно разрешению диспетчера. После взлета, вопреки тому, что говорили иранцы, они вышли на связь. Абсолютно спокойным голосом доложили взлет, получили разрешение на выполнение полета и действовали строго в соответствии с разрешением диспетчера".

Детали: Сосновский продемонстрировал слайды сайта Flightradar24, которые показывают траектории движения самолетов различных авиакомпаний в аэропорту Тегерана 8 января, когда был сбит украинский самолет.

"Самолет находится строго на линии пути", - прокомментировал он.

Также были продемонстрированы графики полетов самолетов МАУ по маршруту "Тегеран-Киев" в период со 2 ноября по 8 января.

Прямая речь Сосновского: "Никакого отклонения от каких-либо маршрутов, на которое кто-то хочет намекнуть, не было реально".

"Я присоединяюсь к президенту страны, который требует от иранских властей полностью и безоговорочно признать то, что произошло, без всяких "но"".

Детали: По словам Дыхне, вылет лайнера был задержан из-за необходимости выгрузить избыток багажа, которого первоначально оказалось слишком много.

Он также сообщил, что МАУ выплатит все полагающиеся страховые выплаты и компенсации семьям погибших пассажиров согласно международным правилам.

Что предшествовало: В субботу утром Иран официально признал, что ошибочно сбил ракетой самолет МАУ.

Генштаб ВС Ирана заявил: "В таких критических условиях рейс "Международных украинских авиалиний" вылетает из аэропорта Имама Хомейни и, находясь в режиме ротации, находится в непосредственной близости от чувствительного военного центра КСИР и находится на высоте вражеского самолета и напоминает его по форме". 

Президент Ирана Хасан Рухани выступил с заявлением о том, что страна "глубоко сожалеет об этой трагической ошибке". Он также заявил, что действия военных, которые привели к крушению украинского лайнера, будут расследоваться.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение украинского самолета МАУ под Тегераном.

По словам командующего аэрокосмическими силами КСИР Амира-Али Хаджизаде, оборонная система Ирана ошибочно определила украинский самолет как крылатую ракету из-за направления, в котором он летел.

Предыстория:

  • Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
  • Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщал, что среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).
  • Позже Канада уточнила, что на борту находилось 57 ее граждан. 

Украинская правда
Темы: авиаИранкатастрофа МАУ в Иране
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
авиа
Под Варшавой самолет врезался в ангар: есть погибшие и раненые
Российский штурмовик Су-25 упал в Азовское море
Обучение пилотов на F-16 не начались, ждут выезда первой группы - Игнат
Последние новости
22:02
Обстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме – Садовый
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
Все новости...
Реклама: