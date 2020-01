Самолет не отклонялся от курса - МАУ

В авиакомпании МАУ заявляют, что самолет рейса PS 752, сбитый 8 января около Тегерана, не отклонялся от курса, которым рейс выполняли в течение длительного времени.

Источник: брифинг президента МАУ Евгения Дыхне и вице-президента Игоря Сосновского в субботу

Прямая речь Дыхне: "Сейчас даже в самом заявлении Ирана существует намек на то, что наш экипаж действовал самостоятельно и действовал как-то не так, как мог".

Прямая речь Сосновского: "Выходили из района аэродрома согласно разрешению диспетчера. После взлета, вопреки тому, что говорили иранцы, они вышли на связь. Абсолютно спокойным голосом доложили взлет, получили разрешение на выполнение полета и действовали строго в соответствии с разрешением диспетчера".

Детали: Сосновский продемонстрировал слайды сайта Flightradar24, которые показывают траектории движения самолетов различных авиакомпаний в аэропорту Тегерана 8 января, когда был сбит украинский самолет.

Paths of all #PS752 departures from 2 Nov 2019 to 8 Jan 2020 (45 flights). First image focuses on horizontal position, second image displays vertical position. 8 Jan departure is red line in both images.https://t.co/gUyJmGyyrk pic.twitter.com/NJfTcC6w4N