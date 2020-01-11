Меркель приехала к Путину поговорить о "Норманди" и Ближнем Востоке

ермания продолжит работу, чтобы на следующем саммите "Нормандской четверки" добиться дальнейшего прогресса в соответствии с минскими договоренностями.

Источник: канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции после переговоров в президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Интерфакс-Украина, пресс-служба Кремля

Детали: Состоявшуюся в декабре встречу лидеров "Нормандского формата" Меркель назвала "частично успешной".

Пряма речь Меркель: "Сейчас предпринимаются усилия по установлению режима прекращения огня. Это все правильно. Сейчас мы продолжим работу, чтобы на следующем саммите добиться дальнейшего прогресса в соответствии с минскими договоренностями".

"У нас есть эта основа, но у нас есть и определенные сложности, которые будут длиться. Однако у нас есть к этому твердое намерение", - заявила Меркель.

Детали: Также Меркель приветствовала российско-украинские договоренности по транзиту газа.

Прямая речь: "Отрадно, что была достигнута очень хорошая договоренность на следующие пять лет в области транзита газа через Украину".

В свою очередь Путин призвал руководство Украины "начать реализацию мер по урегулированию ситуации на востоке страны в соответствии с Минскими соглашениями, несмотря ни на какие внутриполитические трудности".

По соообщению Кремля, переговоры Меркель и Путина начались с беседы в узком составе и продолжились с участием делегаций двух стран.

Дословно: "Путин и Меркель обсудили двустороннее сотрудничество и актуальные темы международной повестки дня: ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке и проблематику урегулирования внутриукраинского конфликта в контексте реализации минского "Комплекса мер" от 2015 года и договоренностей, достигнутых на саммите в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года в Париже.

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Напомним,