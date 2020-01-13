Сбитый самолет МАУ: спасатели показали работы на месте трагедии
На месте катастрофы украинского боинга в Тегеране наши спасатели провели работы по исследованию обломков самолета, часть из них возвращается в Украину.
Источник: ГСЧС, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в комментарии Радио Свобода
Дословно: "Поисковой группой проводились работы по исследованию обломков самолета на открытой площадке. Обломки освобождались от грязи и складывались по рядам. Отдельно осуществлялась сортировка и складирование багажа и личных вещей, а также обеспечивалось освещение места проведения работ. Кроме того, экспертной группой с привлечением спасателей на открытой площадке проводились работы по воссозданию корпуса самолета из его фрагментов".
Детали: Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в своем видео показали, что именно делали на месте крушения самолета.
В свою очередь секретарь СНБО сообщил, что часть украинских специалистов, которые работали на месте падения самолета Boeing 737-800NG авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS752 возвращается в Украину из Ирана.
Прямая речь Данилова: "Часть тех специалистов, которые уже там не нужны, речь о наших спасателях, которые закончили все свои необходимые работы, возвращается в Украину. Они пересекли границу, мы делали все необходимое, чтобы возвращение было безопасным.
Все, кто должен оставаться, - кто занимается следствием, кто занимается вопросами ДНК, кто занимается специализированными службами, они остались".
Предыстория:
- Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран – Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажирови 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
- Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщал, что среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа). Позже Канада уточнила, что на борту находилось 57 ее граждан.
- В субботу утром Иран официально признал, что ошибочно сбил ракетой самолет МАУ.
- Президент Ирана Хасан Рухани выступил с заявлением о том, что страна "глубоко сожалеет об этой трагической ошибке". Он также заявил, что действия военных, которые привели к крушению украинского лайнера, будут расследоваться.
- Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение украинского самолета МАУ под Тегераном.
- По словам командующего аэрокосмическими силами КСИР Амира-Али Хаджизаде, оборонная система Ирана ошибочно определила украинский самолет как крылатую ракету.