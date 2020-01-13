Сбитый самолет МАУ: спасатели показали работы на месте трагедии

На месте катастрофы украинского боинга в Тегеране наши спасатели провели работы по исследованию обломков самолета, часть из них возвращается в Украину.

Источник: ГСЧС, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в комментарии Радио Свобода

Дословно: "Поисковой группой проводились работы по исследованию обломков самолета на открытой площадке. Обломки освобождались от грязи и складывались по рядам. Отдельно осуществлялась сортировка и складирование багажа и личных вещей, а также обеспечивалось освещение места проведения работ. Кроме того, экспертной группой с привлечением спасателей на открытой площадке проводились работы по воссозданию корпуса самолета из его фрагментов".

Детали: Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в своем видео показали, что именно делали на месте крушения самолета.

В свою очередь секретарь СНБО сообщил, что часть украинских специалистов, которые работали на месте падения самолета Boeing 737-800NG авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS752 возвращается в Украину из Ирана.

Прямая речь Данилова: "Часть тех специалистов, которые уже там не нужны, речь о наших спасателях, которые закончили все свои необходимые работы, возвращается в Украину. Они пересекли границу, мы делали все необходимое, чтобы возвращение было безопасным.

Все, кто должен оставаться, - кто занимается следствием, кто занимается вопросами ДНК, кто занимается специализированными службами, они остались".

Предыстория: