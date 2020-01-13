СБУ ничего не знает о запрете на въезд Dr. Alban, который выступал в Крыму

У Службы безопасности Украины нет информации о запрете на въезд в страну шведском певцу Dr. Alban, который выступал в оккупированном Крыму, а в конце прошлого года заявил, что смог приехать в Киев при содействии президента Владимира Зеленского.

Источник: ответ СБУ на запрос "Украинской правды"

Прямая речь: "Сведения о запрете въезда в Украину указанному в запросе иностранному гражданину в СБ Украины отсутствуют".

Детали: В запросе к СБУ были поставлены вопросы о том, когда, на основании чего и на какой срок Dr. Alban запретили въезд (об этом заявлял сам певец), когда этот запрет был отменен, был ли причастен к этому Владимир Зеленский.

Также УП просила сообщить, является ли Dr. Alban невъездным по состоянию на момент отправки запроса, 6 января.

В ответ на эти вопросы СБУ направила только одно предложение об отсутствии сведений.

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