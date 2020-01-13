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СБУ ничего не знает о запрете на въезд Dr. Alban, который выступал в Крыму

Понедельник, 13 января 2020, 18:26
СБУ ничего не знает о запрете на въезд Dr. Alban, который выступал в Крыму

У Службы безопасности Украины нет информации о запрете на въезд в страну шведском певцу Dr. Alban, который выступал в оккупированном Крыму, а в конце прошлого года заявил, что смог приехать в Киев при содействии президента Владимира Зеленского.

Источник: ответ СБУ на запрос "Украинской правды"

Прямая речь: "Сведения о запрете въезда в Украину указанному в запросе иностранному гражданину в СБ Украины отсутствуют".

Детали: В запросе к СБУ были поставлены вопросы о том, когда, на основании чего и на какой срок Dr. Alban запретили въезд (об этом заявлял сам певец), когда этот запрет был отменен, был ли причастен к этому Владимир Зеленский.

Также УП просила сообщить, является ли Dr. Alban невъездным по состоянию на момент отправки запроса, 6 января.

В ответ на эти вопросы СБУ направила только одно предложение об отсутствии сведений.

Предыстория:

  • В декабря 2019 года на странице в Instagram Dr. Alban появилось фото с Зеленским и пост: "Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего прошлого шоу на спорном острове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину. Очень хорошая прогулка в Киеве с президентом в толпе".
  • Певец выступил на новогоднем концерте "Вечернего квартала", ведущим которого был Зеленский до президентства.
  • После огласки в СМИ Dr. Alban исправил текст в сети на такой: "Встретился с президентомУкраины, президентом Зеленским. Мне запретили въезд в Украину из-за моего выступления на полуострове Крым. Я не знал, что украинцам это не нравится. Как бы там ни было, но я был рад встретиться с президентом".
  • В Госпогранслужбе отвергли вмешательство Зеленского в допуск Dr.Alban в Украину.

Соня Лукашова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУКрымоккупацияграница
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