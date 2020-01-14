Репатриация тел погибших в катастрофе в Иране может длиться месяцы – Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявляет, что репатриация тел погибших в катастрофе самолета МАУ может занять много времени.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на интервью Трюдо телеканалу Global News

Прямая речь: "Горе, которое они (близкие погибших, – ред.) переживают сейчас не следует утешать. Они хотят ответов, они выразили гнев и возмущение, а также неизмеримые страдания. Мне больно, как и всем канадцам. Я злой, как и все канадцы. Но в отличие от многих людей у ​​меня есть работа, которая сможет помочь этим семьям напрямую. Получить ответы – это то, на чем сосредоточено мое внимание сейчас".

Детали: По словам Трюдо, в центре внимания для него и правительства Канады остаются жертвы катастрофы, несмотря на то, что могут пройти "недели, а может, и месяцы", прежде чем тела будут репатриированы для захоронения.

Трюдо также заявил, что если бы не было эскалации в регионе, где произошла катастрофа, то все, кто летел на борту самолета МАУ, вернулись бы домой живыми.

Он добавил, что из-за конфликта и войны невинные люди испытывают на себе основную тяжесть, и это является напоминанием, почему "всем нам нужно так настойчиво работать над деэскалацией, чтобы ... найти путь, который не предусматривает дальнейших конфликтов и убийств".

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