Репатриация тел погибших в катастрофе в Иране может длиться месяцы – Трюдо

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Вторник, 14 января 2020, 09:33

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявляет, что репатриация тел погибших в катастрофе самолета МАУ может занять много времени.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на интервью Трюдо телеканалу Global News

Прямая речь: "Горе, которое они (близкие погибших, – ред.) переживают сейчас не следует утешать. Они хотят ответов, они выразили гнев и возмущение, а также неизмеримые страдания. Мне больно, как и всем канадцам. Я злой, как и все канадцы. Но в отличие от многих людей у ​​меня есть работа, которая сможет помочь этим семьям напрямую. Получить ответы – это то, на чем сосредоточено мое внимание сейчас".

Детали: По словам Трюдо, в центре внимания для него и правительства Канады остаются жертвы катастрофы, несмотря на то, что могут пройти "недели, а может, и месяцы", прежде чем тела будут репатриированы для захоронения.

Трюдо также заявил, что если бы не было эскалации в регионе, где произошла катастрофа, то все, кто летел на борту самолета МАУ, вернулись бы домой живыми.

Он добавил, что из-за конфликта и войны невинные люди испытывают на себе основную тяжесть, и это является напоминанием, почему "всем нам нужно так настойчиво работать над деэскалацией, чтобы ... найти путь, который не предусматривает дальнейших конфликтов и убийств".

Предыстория: 

  • Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран – Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
  • Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщал, что среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа). Позже Канада уточнила, что на борту находилось 57 ее граждан.
  • В субботу утром Иран официально признал, что ошибочно сбил ракетой самолет МАУ.
  • Президент Ирана Хасан Рухани выступил с заявлением о том, что страна "глубоко сожалеет об этой трагической ошибке". Он также заявил, что действия военных, которые привели к крушению украинского лайнера, будут расследоваться.
  • Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение украинского самолета МАУ под Тегераном.
  • По словам командующего аэрокосмическими силами КСИР Амира-Али Хаджизаде, оборонная система Ирана ошибочно определила украинский самолет как крылатую ракету.
  • На 16 января в Лондоне запланирована встреча глав МИД пяти стран, чьи граждане погибли в авиакатастрофе самолета МАУ в Тегеране.  

Темы: катастрофы Канада Иран


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