Разумков рассказал, как вырастет зарплата нардепов

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Вторник, 14 января 2020, 10:28

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что зарплата народных депутатов вырастет в связи с индексацией из-за увеличения прожиточного минимума.

Источник: заявление Разумкова на заседании Рады 14 января, заявление председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии в кулуарах парламента

Прямая речь: "Все видели информацию об увеличении заработных плат народных депутатов. Есть индексация заработных плат народных депутатов, но она совершенно не соответствует тем цифрам, о которых пишут в СМИ, – о 100 тысячах, 150 тысячах.

Изменение зарплаты (будет, – ред.) на около 3 тысяч для народных депутатов".

Детали: Разумков уточнил, что это связано с увеличением прожиточного минимума.

По словам Арахамии, на какую именно сумму проиндексируют зарплаты нардепов, ему неизвестно, но он прогнозирует, что это будет "меньше, чем 3-4% от общей суммы зарплаты".

Сам Арахамия отметил, что не знает, какая у него зарплата, потому отказался от нее и перечисляет на благотворительность.

Ирина Балачук, УП
Темы: Верховная Рада зарплаты


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