Разумков рассказал, как вырастет зарплата нардепов
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что зарплата народных депутатов вырастет в связи с индексацией из-за увеличения прожиточного минимума.
Источник: заявление Разумкова на заседании Рады 14 января, заявление председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии в кулуарах парламента
Прямая речь: "Все видели информацию об увеличении заработных плат народных депутатов. Есть индексация заработных плат народных депутатов, но она совершенно не соответствует тем цифрам, о которых пишут в СМИ, – о 100 тысячах, 150 тысячах.
Изменение зарплаты (будет, – ред.) на около 3 тысяч для народных депутатов".
Детали: Разумков уточнил, что это связано с увеличением прожиточного минимума.
По словам Арахамии, на какую именно сумму проиндексируют зарплаты нардепов, ему неизвестно, но он прогнозирует, что это будет "меньше, чем 3-4% от общей суммы зарплаты".
Сам Арахамия отметил, что не знает, какая у него зарплата, потому отказался от нее и перечисляет на благотворительность.
Предыстория:
- С 1 января минимальная зарплата увеличится на 550 гривен и составит 4723 гривни.
- В августе 2019 года в то время председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что зарплата нардепа, которая с доплатами достигает 50 тысяч гривен, является хорошей, но недостаточной.
- В ноябре 2019 года исключенная из фракции "Слуга народа" нардеп Анна Скороход заявила, что депутатам доплачивают по 5000 долларов.
- Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заверял, что народные депутаты получают около 40 тысяч гривен заработной платы и им никто не доплачивает в конвертах.