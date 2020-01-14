Исполнительный директор "Нафтогаза" объяснил, чем заслужил большую премию

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает, что заслужил премию за выигрыш у "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже.

Источник: объяснение Витренко в Facebook

Детали: Витренко опроверг четыре "фейка": напомнил, что он не чиновник, а работает в акционерном обществе "Нафтогаз"; отметил, что не назначал себе премию, потому что это делает правления НАК; заверил, что не просил премию и не лоббировал ее размер; заявил, что премии за вторую часть выигрыша у россиян в арбитраже ему и коллегам еще не назначены, хотя и предусмотрены контрактами.

Он подтвердил, что по контрактам группа работников "Нафтогаза" должна получить 1% от полученных с "Газпрома" денег – "на самом деле даже меньше".

Витренко добавил, что Украина выиграла в Стокгольмском арбитраже два дела – относительно контракта на покупку газа и относительно контракта на транзит газа. За первую победу в суде премия уже была, а за вторую победу еще не назначили, заявил он.

Ранее сообщалось, что за вторую часть судебного выигрыша у "Газпрома" топ-менеджеры НАК получат около 29 миллионов долларов или 700 миллионов гривен премии.

Прямая речь Витренко: "Я не просил и не лоббировал размер премии. Получил, какую определили. В моем конкретном случае премия была назначена за результат, который во многом зависел от моих конкретных действий – то есть не от каких-то независящим от меня факторов...

Стокгольмский арбитраж по транзитному контракту был инициирован мной. Вместе с небольшой командой мы обосновали с экономической точки зрения наши исковые требования – когда почти никто не верил, что у нас что-то получится.

Внешние юристы и эксперты сыграли чрезвычайно важную, но все же вспомогательную роль в этом. Только люди изнутри компании и с полным пониманием контекста могли дать исчерпывающее обоснование.

Результатом стало получение $2,1 миллиарда от Газпрома в виде газа через зачет, который провел Стокгольмский арбитраж. Затем вместе с той же маленькой командой мы работали над взысканием остатка - $2,9 миллиарда, включая проценты.

...Премии не назначались наперед. Они назначались за уже имеющийся результат. То есть в прошлый раз – за полученные в виде газа от Газпрома $2,1 миллиарда.

Сейчас могу абсолютно честно утверждать, что премии за полученные от Газпрома накануне Нового года $2,9 миллиарда еще не были назначены. Хотя это действительно прямо предусмотрено трудовыми контрактами конкретных работников компании".

Детали: Витренко объяснил, что по результатам арбитража относительно контракта на покупку газа Украина избавилась от обязательства платить более $80 миллиардов по положению "бери или плати" и добилась снижения цены на газ, который она физически отбирала у "Газпрома" с апреля 2014 года – но все равно должна была доплатить за тот газ еще $2,1 миллиарда.

Но следующее решение арбитража по контракту о транзите газа принуждало "Газпром" компенсировать Киеву $4,6 миллиарда упущенной прибыли за недопоставки газа для транзита. Стокгольмский арбитраж решил произвести зачет на $2,1 миллиарда, а "Газпром" должен был оплатить разницу.

По словам Витренко, "мы выиграли в Стокгольмском арбитраже относительно транзитного контракта и получили $2,1 миллиарда в виде газа (через зачет), и $2,9 миллиарда (остаток от $4,6 миллиардов, к которым затем добавились начисленные проценты)"

Витренко добавил, что поскольку "Нафтогаз" по сути принадлежит народу Украины, народ заинтересован в его эффективности и прибыльности. Поэтому транзит газа и гарантированный минимальный доход от контракта с "Газпромом" в $7.2 млрд – это значительный вклад в экономику Украины.

Читайте также: Как Нафтогаз победил Газпром в Стокгольме. История одной войны

Предыстория: В ночь на 31 декабря НАК "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на 5 лет договорились о взаимном отзыве жалоб и урегулирования судебных споров.