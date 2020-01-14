Советник Зеленского: украинские эксперты заставили Иран признать вину за катастрофу МАУ
Советник президента Украины Андрей Ермак заявил, что именно слаженная и принципиальная позиция украинских экспертов и спасателей привела к тому, что Иран признал вину за катастрофу самолета украинских авиалиний "МАУ".
Источник: комментарий советника Владимира Зеленского Андрея Ермака "Украинской правде"
Прямая речь Ермака: "Эта версия (сбитие ракетой - ред.) рассматривалась с самого начала – об этой версии говорил и Секретарь СНБО, и глава СБУ.
Но для нас было важно, чтобы она была доказана. На месте круглосуточно работала экспертная и поисково-спасательная группа, в нее вошли вошли 45 экспертов из Государственной авиационной службы, Национального бюро расследований авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами, представители СНБО, Службы безопасности Украины, ГСЧС, Министерства обороны, Министерства иностранных дел и представители компании МАУ.
Именно их слаженная круглосуточная работа и принципиальная позиция привели к тому, что иранская сторона признала свою вину".
Детали: "Украинская правда" спрашивала у Ермака, имела ли Украина конкретные доказательства причин катастрофы, или ориентировались на заявления союзников? Не потому ли президент с ощутимой задержкой комментировал информацию о возможном сбитие?
В ответе Ермак также заявил, что не согласен с формулировкой о задержках.
По его словам, сразу после признания Ираном своей вины, прозвучало заявление Зеленского.
По мнению Ермака, до момента официального признания вины это были предположения, а не официальное утверждение.
Подробнее читайте в материале УП: "Андрей Ермак: Президент вернулся настолько быстро, насколько это было возможно"
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Предыстория:
- Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран – Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажирови 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
- Среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа). Позже Канада уточнила, что на борту находилось 57 ее граждан.
- В субботу утром Иран официально признал, что ошибочно сбил ракетой самолет МАУ.
- Президент Ирана Хасан Рухани выступил с заявлением о том, что страна "глубоко сожалеет об этой трагической ошибке". Он также заявил, что действия военных, которые привели к крушению украинского лайнера, будут расследоваться.
- Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение украинского самолета МАУ под Тегераном.
- По словам командующего аэрокосмическими силами КСИР Амира-Али Хаджизаде, оборонная система Ирана ошибочно определила украинский самолет как крылатую ракету.