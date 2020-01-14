Советник Зеленского: украинские эксперты заставили Иран признать вину за катастрофу МАУ

Советник президента Украины Андрей Ермак заявил, что именно слаженная и принципиальная позиция украинских экспертов и спасателей привела к тому, что Иран признал вину за катастрофу самолета украинских авиалиний "МАУ".

Источник: комментарий советника Владимира Зеленского Андрея Ермака "Украинской правде"

Прямая речь Ермака: "Эта версия (сбитие ракетой - ред.) рассматривалась с самого начала – об этой версии говорил и Секретарь СНБО, и глава СБУ.

Но для нас было важно, чтобы она была доказана. На месте круглосуточно работала экспертная и поисково-спасательная группа, в нее вошли вошли 45 экспертов из Государственной авиационной службы, Национального бюро расследований авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами, представители СНБО, Службы безопасности Украины, ГСЧС, Министерства обороны, Министерства иностранных дел и представители компании МАУ.

Именно их слаженная круглосуточная работа и принципиальная позиция привели к тому, что иранская сторона признала свою вину".

Детали: "Украинская правда" спрашивала у Ермака, имела ли Украина конкретные доказательства причин катастрофы, или ориентировались на заявления союзников? Не потому ли президент с ощутимой задержкой комментировал информацию о возможном сбитие?

В ответе Ермак также заявил, что не согласен с формулировкой о задержках.

По его словам, сразу после признания Ираном своей вины, прозвучало заявление Зеленского.

По мнению Ермака, до момента официального признания вины это были предположения, а не официальное утверждение.

Подробнее читайте в материале УП: "Андрей Ермак: Президент вернулся настолько быстро, насколько это было возможно"

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