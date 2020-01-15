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Палата представителей США обнародовала новые доказательства по делу Трампа

Среда, 15 января 2020, 03:44
Палата представителей США обнародовала новые доказательства по делу Трампа

Палата представителей Конгресса США обнародовал новые доказательства по делу об импичменте президента Трампа.

Источник: Politico

Детали: Издание отмечает, что материал, опубликованный во вторник, содержит несколько рукописных заметок, электронных писем, зашифрованных сообщений и других документов, подтверждающих тесные отношения Парнаса с Джулиани.

Ожидается, что 15 января, в Палате представителей состоится голосование по официальной передачи этих статей для судебного разбирательства импичмента в Сенате США.

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Предыстория:

  • В сентябре в США началось расследование о возможности импичмента Дональда Трампа на фоне того, что сотрудник американских спецслужб написал жалобу на давление президента Соединенных Штатов Америки на Украину с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдена.
  • 19 декабря Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент. Его обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.
  • Теперь вопрос об устранении 45-го президента от должности должен рассмотреть Сенат США.
  • Поскольку для отстранения нужны две трети голосов, а большинство в Сенате – у республиканцев, Дональд Трамп, скорее всего, сохранит свой пост.
  • Демократы настаивают на выступлении свидетелей в Сенате, республиканцы выступают против этого.

Темы: СШАТрампимпичмент
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