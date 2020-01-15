Палата представителей США обнародовала новые доказательства по делу Трампа

Палата представителей Конгресса США обнародовал новые доказательства по делу об импичменте президента Трампа.

Источник: Politico

Детали: Издание отмечает, что материал, опубликованный во вторник, содержит несколько рукописных заметок, электронных писем, зашифрованных сообщений и других документов, подтверждающих тесные отношения Парнаса с Джулиани.

Ожидается, что 15 января, в Палате представителей состоится голосование по официальной передачи этих статей для судебного разбирательства импичмента в Сенате США.

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