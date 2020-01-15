Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский обсудил с Меркель следующие шаги касательно Ирана, Донбасса и ГТС

Среда, 15 января 2020, 14:14
Зеленский обсудил с Меркель следующие шаги касательно Ирана, Донбасса и ГТС

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил основные международные проблемы Украины.

Источник: сайт президента

Детали: Глава Украинского государства сказал, что ожидает эффективного расследования и привлечения к уголовной ответственности виновных в обстреле самолета МАУ в Иране, а также компенсаций семьям погибших и компании-перевозчику.

В связи с этим Зеленский призвал Германию политически содействовать этому процессу.

Комментируя недавние договоренности по транзиту российского газа через Украину, Меркель отметила, что следующей задачей является обеспечение увеличения инвестиций в украинскую ГТС для повышения ее конкурентоспособности.

Также украинский президент рассказал немецкому канцлеру, что сейчас ведется работа над формированием очередных списков для освобождения из плена на Донбассе.

Кроме того, он отметил, что на следующих консультациях Трехсторонней контактной группы в Минске 16 января украинская сторона "будет активно работать над продвижением дополнительных мер для полного и всеобъемлющего прекращения огня".

Зеленский сообщил, что украинская сторона уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств.

Предыстория:

  • 27 декабря состоялся обмен заключенных между боевиками Донбасса и украинской стороной. Украина передала боевикам 233 человека, а забрала 73.
  • 31 декабря "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт о транзите газа на 5 лет. По нему минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год - 65 млрд кубометров газа. Следующие четыре года - 40 млрд.
  • 8 января в Иране разбился самолет рейса "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины", погибли 176 человек, среди которых 11 украинцев. Сначала Иран отрицал свою причастность к катастрофе, но потом признался, что "по ошибке" сбил авиалайнер ракетой.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийМеркельДонбассИранГТС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
Зеленский
"Идем вперед": Зеленский показал видео с командующими
Зеленский забрал в Украину из Турции защитников "Азовстали"
Зеленский поговорил с Рютте: Зафиксировали, когда начнется обучение украинцев на F-16
Последние новости
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
Обстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме – Садовый
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
Все новости...
Реклама: