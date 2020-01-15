Зеленский обсудил с Меркель следующие шаги касательно Ирана, Донбасса и ГТС

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил основные международные проблемы Украины.

Источник: сайт президента

Детали: Глава Украинского государства сказал, что ожидает эффективного расследования и привлечения к уголовной ответственности виновных в обстреле самолета МАУ в Иране, а также компенсаций семьям погибших и компании-перевозчику.

В связи с этим Зеленский призвал Германию политически содействовать этому процессу.

Комментируя недавние договоренности по транзиту российского газа через Украину, Меркель отметила, что следующей задачей является обеспечение увеличения инвестиций в украинскую ГТС для повышения ее конкурентоспособности.

Также украинский президент рассказал немецкому канцлеру, что сейчас ведется работа над формированием очередных списков для освобождения из плена на Донбассе.

Кроме того, он отметил, что на следующих консультациях Трехсторонней контактной группы в Минске 16 января украинская сторона "будет активно работать над продвижением дополнительных мер для полного и всеобъемлющего прекращения огня".

Зеленский сообщил, что украинская сторона уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств.

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