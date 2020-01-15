Стрельба в Каховке: полицейский пытался выдать убийство за самооборону
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Среда, 15 января 2020, 17:03
Работнику Каховского отдела полиции сообщили о подозрении в сокрытии убийства местного жителя Владимира Чебукина, которое произошло в новогоднюю ночь.
Источник: пресс-служба Офиса генерального прокурора, ГБР
Дословно ГПУ: "Действующий работник Нацполиции присутствовал во время убийства, в совершении которого подозревается местный житель - бывший работник полиции...
Украинская правда
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