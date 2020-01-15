Работнику Каховского отдела полиции сообщили о подозрении в сокрытии убийства местного жителя Владимира Чебукина, которое произошло в новогоднюю ночь.

Источник: пресс-служба Офиса генерального прокурора, ГБР

Дословно ОГП: "Действующий работник Нацполиции присутствовал во время убийства, в совершении которого подозревается местный житель - бывший работник полиции.

По версии следствия, с целью скрыть умышленное убийство после ссоры с потерпевшим, сразу после смертельных выстрелов предполагаемого убийцы присутствующими во время совершения преступления был разработан план уничтожения доказательств, фальсификации обстоятельств происшествия и имитирование обстоятельств самообороны.

Указанный полицейский взял травматический пистолет потерпевшего, с которого тот не совершил ни одного выстрела, обмотал ногу предполагаемого убийцы брезентом и пытался сделать выстрел в ногу, но не попал.

Поскольку в травматическом пистолете потерпевшего был только один патрон, план инсценировки самообороны не удалось воплотить.

Этому полицейскому сообщено о подозрении в сокрытии особо тяжкого преступления".

Детали: Работнику Каховского отдела полиции сообщили о подозрении в сокрытии убийства (ч.1 ст.396 УК).

Из-за действий полицейского, правоохранители рассматривали ложную версию убийства с целью самозащиты.

В случае доказательства вины, мужчине грозит наказание в виде ареста на срок до 3 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Кроме того, следствие устанавливает участие других присутствующих во время преступления.

Правоохранители изучают действия всех членов следственно-оперативной группы полиции, которые выезжали на место убийства и участвовали в проведении осмотра места происшествия.

После этого будет решен вопрос о привлечении к уголовной ответственности других правоохранителей, причастных к сокрытию умышленного убийства.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Офис генпрокурора.

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