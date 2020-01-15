Стрельба в Каховке: полицейский пытался выдать убийство за самооборону – ГБР
Работнику Каховского отдела полиции сообщили о подозрении в сокрытии убийства местного жителя Владимира Чебукина, которое произошло в новогоднюю ночь.
Источник: пресс-служба Офиса генерального прокурора, ГБР
Дословно ОГП: "Действующий работник Нацполиции присутствовал во время убийства, в совершении которого подозревается местный житель - бывший работник полиции.
По версии следствия, с целью скрыть умышленное убийство после ссоры с потерпевшим, сразу после смертельных выстрелов предполагаемого убийцы присутствующими во время совершения преступления был разработан план уничтожения доказательств, фальсификации обстоятельств происшествия и имитирование обстоятельств самообороны.
Указанный полицейский взял травматический пистолет потерпевшего, с которого тот не совершил ни одного выстрела, обмотал ногу предполагаемого убийцы брезентом и пытался сделать выстрел в ногу, но не попал.
Поскольку в травматическом пистолете потерпевшего был только один патрон, план инсценировки самообороны не удалось воплотить.
Этому полицейскому сообщено о подозрении в сокрытии особо тяжкого преступления".
Детали: Работнику Каховского отдела полиции сообщили о подозрении в сокрытии убийства (ч.1 ст.396 УК).
Из-за действий полицейского, правоохранители рассматривали ложную версию убийства с целью самозащиты.
В случае доказательства вины, мужчине грозит наказание в виде ареста на срок до 3 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Кроме того, следствие устанавливает участие других присутствующих во время преступления.
Правоохранители изучают действия всех членов следственно-оперативной группы полиции, которые выезжали на место убийства и участвовали в проведении осмотра места происшествия.
После этого будет решен вопрос о привлечении к уголовной ответственности других правоохранителей, причастных к сокрытию умышленного убийства.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Офис генпрокурора.
Предыстория:
- 1 января около 6 часов утра в Каховке в результате конфликта один из участников произвел несколько выстрелов в своего оппонента – местного жителя Владимира Чебукина, тот умер.
- По информации местных жителей, к убийству может быть причастен работник полиции, который праздновал Новый год в одной компании с подозреваемым в убийстве. Родственники убитого подозревают, что стреляли несколько человек.
- По данным СМИ, Чебукина расстрелял гражданский муж его бывшей жены, а конфликт якобы касался ребенка.
- В Каховке прошли протесты под управлением полиции с требованием расследования убийства Чебукина.
- Государственное бюро расследований начало расследование в отношении работника одного из отделов ГУНП Нацполиции в Херсонской области, который может быть причастен к убийству.
- В деле назначили ряд экспертиз, в том числе повторную судебно-медицинскую экспертизу трупа.
- После этого из отдела полиции уволили 3 правоохранителей, 3 - отстранили от занимаемой должности, еще до 3 применили дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия занимаемой должности.
- В частности, уволили старшего инспектора по контролю за оборотом оружия в сфере разрешительной системы Каховского отдела полиции, который в момент преступления находился в компании подозреваемого в убийстве. В отношении него материалы направили в ГБР.