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Стрельба в Каховке: полицейский пытался выдать убийство за самооборону – ГБР

Среда, 15 января 2020, 16:03
Стрельба в Каховке: полицейский пытался выдать убийство за самооборону – ГБР

Работнику Каховского отдела полиции сообщили о подозрении в сокрытии убийства местного жителя Владимира Чебукина, которое произошло в новогоднюю ночь.

Источник: пресс-служба Офиса генерального прокурора, ГБР

Дословно ОГП: "Действующий работник Нацполиции присутствовал во время убийства, в совершении которого подозревается местный житель - бывший работник полиции.

По версии следствия, с целью скрыть умышленное убийство после ссоры с потерпевшим, сразу после смертельных выстрелов предполагаемого убийцы присутствующими во время совершения преступления был разработан план уничтожения доказательств, фальсификации обстоятельств происшествия и имитирование обстоятельств самообороны.

Указанный полицейский взял травматический пистолет потерпевшего, с которого тот не совершил ни одного выстрела, обмотал ногу предполагаемого убийцы брезентом и пытался сделать выстрел в ногу, но не попал.

Поскольку в травматическом пистолете потерпевшего был только один патрон, план инсценировки самообороны не удалось воплотить.

Этому полицейскому сообщено о подозрении в сокрытии особо тяжкого преступления".

Детали: Работнику Каховского отдела полиции сообщили о подозрении в сокрытии убийства (ч.1 ст.396 УК).

Из-за действий полицейского, правоохранители рассматривали ложную версию убийства с целью самозащиты.

В случае доказательства вины, мужчине грозит наказание в виде ареста на срок до 3 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Кроме того, следствие устанавливает участие других присутствующих во время преступления.

Правоохранители изучают действия всех членов следственно-оперативной группы полиции, которые выезжали на место убийства и участвовали в проведении осмотра места происшествия.

После этого будет решен вопрос о привлечении к уголовной ответственности других правоохранителей, причастных к сокрытию умышленного убийства.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Офис генпрокурора.

Предыстория:

  • 1 января около 6 часов утра в Каховке в результате конфликта один из участников произвел несколько выстрелов в своего оппонента – местного жителя Владимира Чебукина, тот умер.
  • По информации местных жителей, к убийству может быть причастен работник полиции, который праздновал Новый год в одной компании с подозреваемым в убийстве. Родственники убитого подозревают, что стреляли несколько человек.
  • По данным СМИ, Чебукина расстрелял гражданский муж его бывшей жены, а конфликт якобы касался ребенка.
  • В Каховке прошли протесты под управлением полиции с требованием расследования убийства Чебукина.
  • Государственное бюро расследований начало расследование в отношении работника одного из отделов ГУНП Нацполиции в Херсонской области, который может быть причастен к убийству.
  • В деле назначили ряд экспертиз, в том числе повторную судебно-медицинскую экспертизу трупа.
  • После этого из отдела полиции уволили 3 правоохранителей, 3 - отстранили от занимаемой должности, еще до 3 применили дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия занимаемой должности.
  • В частности, уволили старшего инспектора по контролю за оборотом оружия в сфере разрешительной системы Каховского отдела полиции, который в момент преступления находился в компании подозреваемого в убийстве. В отношении него материалы направили в ГБР.

Украинская правда
Темы: убийствоГБРОфис генпрокурораполиция
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