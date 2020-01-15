НАБУ объявило в розыск бывшего нардепа

Национальное антикоррупционное бюро разыскивает народного депутата прошлого созыва из фракции "Народный фронт" Дениса Дзензерского.

Источник: сайт МВД

Детали: Как следует из сообщения, Дзензерский скрывается от следствия с 5 декабря 2019 года. Его подозревают в недекларировании 4,7 миллиарда гривен финансовых обязательств.

Что было раньше: В ноябре 2019-го Дзензерскому сообщили о подозрении, и поскольку он тогда не находился по месту жительства, єто сделали по почте и "посредством электронной связи".

Правоохранители установили, что в течение 2015-2018 годов бывший депутат, с целью сокрытия информации о своем реальном имущественном положении, не задекларировал наличие у него неисполненных финобязательств перед банковскими учреждениями на вышеупомянутую сумму.

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