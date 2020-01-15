НАБУ объявило в розыск бывшего нардепа

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Среда, 15 января 2020, 17:48

Национальное антикоррупционное бюро разыскивает народного депутата прошлого созыва из фракции "Народный фронт" Дениса Дзензерского.

Источник: сайт МВД

Детали: Как следует из сообщения, Дзензерский скрывается от следствия с 5 декабря 2019 года. Его подозревают в недекларировании 4,7 миллиарда гривен финансовых обязательств.

 

Что было раньше: В ноябре 2019-го Дзензерскому сообщили о подозрении, и поскольку он тогда не находился по месту жительства, єто сделали по почте и "посредством электронной связи".

Правоохранители установили, что в течение 2015-2018 годов бывший депутат, с целью сокрытия информации о своем реальном имущественном положении, не задекларировал наличие у него неисполненных финобязательств перед банковскими учреждениями на вышеупомянутую сумму.

Предыстория:

  • В 2018 году НАПК направило в НАБУ обоснованные выводы по результатам полной проверки деклараций за 2015 и 2016 годы, представленных Дзензерским.
  • В общем Дзензерский не указал в декларации финансовые обязательства на сумму 4823675 079,14 грн.
  • Обязательства у бывшего нардепа возникли на основании решений Бабушкинского и Жовтневого районных судов Днепропетровска. Решение вступившие в законную силу, суды приняли взыскать с нардепа в качестве поручителя по обязательствам задолженности по кредитным договорам.
  • Речь идет о ПАО "ВТБ Банк", ПАО "Банк Кредит Днепр", ПАО "БТА Банк".
  • Также Дзензерский скрывал наличие корпоративных прав в ОАО "МНК "Веста".
  • В то же время в 2018 году прокурор САП закрывал уголовное производство по Дзензерскому. В НАБУ утверждали, что "устранили недостатки в представлении на снятие неприкосновенности с нардепа".
  • В июле 2017 года САП подавала на согласование генпрокурору представление о снятии неприкосновенности с Дзензерского.

Украинская правда


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