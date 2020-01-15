Суд арестовал завхоза горевшего Одесского колледжа

Киевский районный суд отправил подозреваемую Татьяну Хомич под ночной домашний арест.

Источник: Думская

Детали: Суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Прокурор ходатайствовал о ночном домашнем аресте с 19 вечера до 6 утра.

Адвокаты заверили: если подзащитную возобновят на работе, она не успеет за час вернуться с работы, чтобы в 19 быть дома.

Судья избрал для подозреваемой ночной домашний арест с 22 вечера до 6 утра.

Татьяне Фомич инкриминируют служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия.

Защитники называют подозрение необоснованным, поскольку она не должностное лицо и в ее полномочия не входит противопожарная безопасность.

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