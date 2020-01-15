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Суд арестовал завхоза горевшего Одесского колледжа

Среда, 15 января 2020, 18:41
Суд арестовал завхоза горевшего Одесского колледжа
Фото: Думская

Киевский районный суд отправил подозреваемую Татьяну Хомич под ночной домашний арест.

Источник: Думская

Детали: Суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Прокурор ходатайствовал о ночном домашнем аресте с 19 вечера до 6 утра.

Адвокаты заверили: если подзащитную возобновят на работе, она не успеет за час вернуться с работы, чтобы в 19 быть дома.

Судья избрал для подозреваемой ночной домашний арест с 22 вечера до 6 утра.

Татьяне Фомич инкриминируют служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия.

Защитники называют подозрение необоснованным, поскольку она не должностное лицо и в ее полномочия не входит противопожарная безопасность.

Предыстория:

  • Пожар в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел 4 декабря.
  • Полиция рассматривала три версии пожара: возгорание из-за неисправности электропроводки, умышленный поджог и неосторожное обращение с огнем.
  • Жертвами пожара стали 16 человек. Из них двое скончались в больнице, еще четырнадцать были найдены на месте трагедии.
  • Согласно заключению правительственной комиссии, пожар произошел из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже здания. 

Темы: Одессапожарсуд
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