Суд арестовал завхоза горевшего Одесского колледжа

783 просмотра
Среда, 15 января 2020, 19:41
Фото: Думская

Киевский районный суд отправил подозреваемую Татьяну Хомич под ночной домашний арест.

Источник: Думская

Детали: Суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Прокурор ходатайствовал о ночном домашнем аресте с 19 вечера до 6 утра.

Адвокаты заверили: если подзащитную возобновят на работе, она не успеет за час вернуться с работы, чтобы в 19 быть дома.

Судья избрал для подозреваемой ночной домашний арест с 22 вечера до 6 утра.

Татьяне Фомич инкриминируют служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия.

Защитники называют подозрение необоснованным, поскольку она не должностное лицо и в ее полномочия не входит противопожарная безопасность.

Предыстория:

  • Пожар в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел 4 декабря.
  • Полиция рассматривала три версии пожара: возгорание из-за неисправности электропроводки, умышленный поджог и неосторожное обращение с огнем.
  • Жертвами пожара стали 16 человек. Из них двое скончались в больнице, еще четырнадцать были найдены на месте трагедии.
  • Согласно заключению правительственной комиссии, пожар произошел из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже здания. 

Темы: Одесса пожар суд


powered by lun.ua
Материалы по теме
Как зашкваренный ВСП отказалась наказывать судей Труханова за списывание у адвокатов оправдательного приговора 15 января 2020, 09:00
Смертельные пожары в Одессе: подозрение получил экс-глава ГСЧС области 14 января 2020, 17:35
Дело активиста Михайлика: следствие на затяжной паузе 14 января 2020, 16:00
Все новости
Главные новости
Путин решил, кто станет следующим премьером
Боевики убили украинского военного
СБУ разоблачила масштабную теневую схему в налоговой, идут следственные действия
Правительство России подало в отставку
Все новости
психология

13 вещей, которые стоит избегать родителям, если вы хотите воспитывать психологически сильного человека

психология

6 типов токсичных людей, которых лучше не брать в свое окружение

здоровье

4 советы, как перейти на здоровый образ жизни

Поиск по сайту
Архив
Весь архів