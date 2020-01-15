Суд арестовал завхоза горевшего Одесского колледжа
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Среда, 15 января 2020, 19:41
Киевский районный суд отправил подозреваемую Татьяну Хомич под ночной домашний арест.
Источник: Думская
Детали: Суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры.
Прокурор ходатайствовал о ночном домашнем аресте с 19 вечера до 6 утра.
Адвокаты заверили: если подзащитную возобновят на работе, она не успеет за час вернуться с работы, чтобы в 19 быть дома.
Судья избрал для подозреваемой ночной домашний арест с 22 вечера до 6 утра.
Татьяне Фомич инкриминируют служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия.
Защитники называют подозрение необоснованным, поскольку она не должностное лицо и в ее полномочия не входит противопожарная безопасность.
Предыстория:
- Пожар в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел 4 декабря.
- Полиция рассматривала три версии пожара: возгорание из-за неисправности электропроводки, умышленный поджог и неосторожное обращение с огнем.
- Жертвами пожара стали 16 человек. Из них двое скончались в больнице, еще четырнадцать были найдены на месте трагедии.
- Согласно заключению правительственной комиссии, пожар произошел из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже здания.
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