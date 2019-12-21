Правительственная комиссия назвала причину пожара в одесском колледже

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Суббота, 21 декабря 2019, 11:05

По заключению правительственной комиссии, пожар в одесском колледже произошел из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа.

Источник: премьер Алексей Гончарук в субботу в Telegram

Детали: Согласно выводам комиссии, с третьего этажа пожар распространился. При этом люди не могли эвакуироваться, потому что один из выходов был закрыт.

Дословно Гончарук: "Основными причинами являются небрежное отношение руководства и персонала колледжа к противопожарной безопасности. Непосредственные причины и виновников трагедии определит суд.

Детали: Премьер подчеркнул, что правительство усилит ответственность за нарушения пожарной безопасности, введет добровольное страхование гражданско-правовой ответственности, а также проверит все здания.

По его словам, уже уволен руководитель Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчак и его заместитель Михаил Вовк. В пятницу был назначен новый руководитель Главного управления ГСЧС - Шулюк Вадим.

Что было раньше: 17 декабря глава полиции Одесской области Олег Бех сообщил, что, по предварительным выводам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пожар в колледже на улице Троицкой в ​​Одессе произошел из-за неисправности электропроводки или бытовых приборов.

Предыстория:

  • Пожар в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел 4 декабря.
  • Полиция рассматривала три версии пожара: возгорание из-за неисправности электропроводки, умышленный поджог и неосторожное обращение с огнем.
  • Жертвами пожара стали 16 человек. Из них двое скончались в больнице, еще четырнадцать были найдены на месте трагедии.
  • Премьер Алексей Гончарук поручил отстранить от исполнения обязанностей на время расследования пожара в Одесском колледже руководителя ГУ ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака, его заместителя по профилактике Михаила Вовка, а также руководителя Департамента образования Александра Лончака.
  • Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину и органам местной власти провести проверку состояния противопожарной безопасности учреждений и организаций с массовым пребыванием людей.

Украинская правда
Темы: Одесса пожар Гончарук


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