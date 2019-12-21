Правительственная комиссия назвала причину пожара в одесском колледже

По заключению правительственной комиссии, пожар в одесском колледже произошел из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа.

Источник: премьер Алексей Гончарук в субботу в Telegram

Детали: Согласно выводам комиссии, с третьего этажа пожар распространился. При этом люди не могли эвакуироваться, потому что один из выходов был закрыт.

Дословно Гончарук: "Основными причинами являются небрежное отношение руководства и персонала колледжа к противопожарной безопасности. Непосредственные причины и виновников трагедии определит суд.

Детали: Премьер подчеркнул, что правительство усилит ответственность за нарушения пожарной безопасности, введет добровольное страхование гражданско-правовой ответственности, а также проверит все здания.

По его словам, уже уволен руководитель Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчак и его заместитель Михаил Вовк. В пятницу был назначен новый руководитель Главного управления ГСЧС - Шулюк Вадим.

Что было раньше: 17 декабря глава полиции Одесской области Олег Бех сообщил, что, по предварительным выводам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пожар в колледже на улице Троицкой в ​​Одессе произошел из-за неисправности электропроводки или бытовых приборов.

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