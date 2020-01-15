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"Слуги народа" на заседании фракции поспорили по "компромату" на Гончарука

Среда, 15 января 2020, 20:43
Иллюстративное фото

На заседании фракции "Слуга народа" живо обсуждали выложенную в сеть прослушку, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук признает, что не компетентен в экономических вопросах и пренебрежительно высказывается в сторону президента.

Источник: собеседники Украинской правды во фракции "Слуга народа"

Детали: На заседании живо обсуждали изложенную в сеть прослушку, на которой якобы Гончарук говорит, что "у президента примитивное понимание экономики".

Депутаты в своих высказываниях на эту тему употребляли нецензурную лексику.

Нардепы Максим Бужанский и Александр Дубинский даже подстрекали коллег выразить недоверие премьеру.

Вместе с тем собеседники УП утверждают, что большинство фракции не готово идти на открытую конфронтацию с Гончаруком.

Что предшествовало: 15 января в сети появилась информация, что премьер-министр Алексей Гончарук как будто написал заявление об увольнении. Опубликована также прослушка, где премьер признает, что не компетентен в экономических вопросах.

Украинская правда

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Темы: Слуга народаГончарук
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