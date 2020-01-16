"Это точно нарезка и монтаж": Арахамия дал оценку "пленкам Гончарука"

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что слитые в сеть аудиозаписи якобы разговоров премьера Алексея Гончарука – это фейк.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на заявление Арахамии журналистам в кулуарах Верховной Рады

Прямая речь: "Вопрос так называемых "пленок Гончарука" вчера на заседании фракции не поднимался. Мое личное мнение: это точно нарезка, это точно монтаж. Более того, там есть манипуляции... То есть надо разбираться в общем, если в этом есть необходимость, но я послушал и ничего такого супер криминального там не нашел".

Детали: Депутат также опроверг, что на рассмотрение фракции выносился вопрос об отставке Гончарука. Он рассказал, что "одна группа влияния" из фракции настаивала на "каком-то сигнальном голосовании" внутри фракции, но получила всего 10 голосов поддержки.

Арахамия отметил, что пока нет оснований менять состав правительства из-за "каких-то пленок, которые нарезаны непонятно кем, непонятно для чего".

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