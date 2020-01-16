Гончарук обыграл фразу о том, что он "профан" в экономике

20166 просмотров
Четверг, 16 января 2020, 10:08

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что врагам не удастся остановить его, – и привел аргументы в пользу того, что он не "профан" в экономике.

Источник: видеообращение главы правительства в Facebook

Прямая речь: "Обращаюсь к тем, кто борется против нас: вам нас не испугать! Мы будем еще настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки.

Главная цель работы нашей команды – перезагрузить страну, сломать старую систему и построить новую, без "схематозив" и договорняков. Наша команда работает над тем, чтобы каждый украинец почувствовал реальные изменения. Борьба продолжается и я уверен в нашей победе!

И немного хороших новостей. Укрепился обменный курс и увеличились до 7-летнего максимума накопления международных резервов, составляющих 25 миллиардов долларов. Приток прямых иностранных инвестиций в страну вырос до 2,5 миллиарда долларов. Резко снизилась инфляция в 4,1%.

Если это не хорошие новости для страны, то я полный "профан" в экономике".

Этому предшествовало: 15 января в сети была опубликована прослушка, где премьер Гонарук говорит, что он "полный профан в экономике".

Темы: Гончарук Кабинет министров


powered by lun.ua
Материалы по теме
"Я полный профан в экономике": в сеть слили прослушку совещания Гончарука 15 января 2020, 23:12
"Слуги народа" на заседании фракции поспорили по "компромату" на Гончарука 15 января 2020, 21:43
Премьер хочет переаттестовать всех сотрудников Налоговой 15 января 2020, 10:20
Все новости
Главные новости
Гончарук обыграл фразу о том, что он "профан" в экономике
Парнас об ультиматуме Зеленскому: Я б ничего не сделал без согласия Джулиани или Трампа
ООС: 11 обстрелов, один военнослужащий погиб
"Я полный профан в экономике": в сеть слили прослушку совещания Гончарука
Все новости
ТаблоID

Кто из известных показался на украинской кинопремьере

Объясняем

Как отследить и получить лекарства, купленные за госсредства

здоровье

Почему йога может вредить: объясняет физиотерапевт

Поиск по сайту
Архив
Весь архів