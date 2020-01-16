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Гончарук обыграл фразу о том, что он "профан" в экономике

Четверг, 16 января 2020, 09:08
Гончарук обыграл фразу о том, что он профан в экономике

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что врагам не удастся остановить его, – и привел аргументы в пользу того, что он не "профан" в экономике.

Источник: видеообращение главы правительства и его пост в Facebook

Детали: Премьер заявил, что в последнее время против него лично и против правительства "развернулись массированные атаки в социальных сетях и средствах массовой информации", но он считает это свидетельством того, что властная команда – на правильном пути.

Прямая речь Гончарука: "Обращаюсь к тем, кто борется против нас: вам нас не испугать! Мы будем еще настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки.

Главная цель работы нашей команды – перезагрузить страну, сломать старую систему и построить новую, без "схематозив" и договорняков. Наша команда работает над тем, чтобы каждый украинец почувствовал реальные изменения. Борьба продолжается и я уверен в нашей победе!

И немного хороших новостей. Укрепился обменный курс и увеличились до 7-летнего максимума накопления международных резервов, составляющих 25 миллиардов долларов. Приток прямых иностранных инвестиций в страну вырос до 2,5 миллиарда долларов. Резко снизилась инфляция в 4,1%.

Если это не хорошие новости для страны, то я полный "профан" в экономике".

Этому предшествовало: 15 января в сети была опубликована прослушка, где якобы премьер Гончарук говорит, что он "полный профан в экономике". На заседании фракции "Слуга народа" живо обсуждали это.

Также ходили слухи, что премьер якобы написал заявление об увольнении или что возможна его отставка.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГончарукКабинет министровэкономика
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