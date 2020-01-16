Путин за сутки сменил премьера
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Четверг, 16 января 2020, 15:38
Президент России Владимир Путин назначил премьер-министром РФ главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, которого 15 января рекомендовал на эту должность.
Источник: пресс-служба Кремля
Дословно: "Владимир Путин подписал указ "О председателе Правительства Российской Федерации"… назначить Мишустина Михаила Владимировича председателем Правительства Российской Федерации".
Детали: Указ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее 16 января назначение Мишустина на пост премьер-министра России поддержали депутаты Госдумы.
Другим указом Путин учредил должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и назначил на нее бывшего премьера Дмитрия Медведева.
Предыстория:
- Президент России Владимир Путин 15 января озвучил предложения по изменению Конституции РФ, которые парламент может принять после всенародного голосования.
- Вскоре после заявления премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство Российской Федерации подало в отставку, чтобы развязать руки президенту.
- Медведеву Путин хотел предложить должность зампреда Совета безопасности.
- На должность премьер-министра страны Путин предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина.
Украинская правда
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