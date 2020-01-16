Путин за сутки сменил премьера

Президент России Владимир Путин назначил премьер-министром РФ главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, которого 15 января рекомендовал на эту должность.

Источник: пресс-служба Кремля

Дословно: "Владимир Путин подписал указ "О председателе Правительства Российской Федерации"… назначить Мишустина Михаила Владимировича председателем Правительства Российской Федерации".

Детали: Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее 16 января назначение Мишустина на пост премьер-министра России поддержали депутаты Госдумы.

Другим указом Путин учредил должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и назначил на нее бывшего премьера Дмитрия Медведева.

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