В Минске согласовали новый участок разведения на Донбассе – СМИ

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Пятница, 17 января 2020, 00:15

Во время встречи Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о разведении сил и средств возле пункта пропуска "Гнутово", хотя Украина настаивала на четырех новых участках.

Источник: hromadske со ссылкой на два источника в ТКГ

Детали: В целом стороны обсуждали девять возможных для разведения участков.

Украина предложила развести силы в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, вблизи Авдеевки, Новоселовки Второй и у КПВВ "Гнутово".

Российская сторона хотела разведения возле Счастья, Веселогоровки, Розсадки, Широкино, Авдеевки и у пункта пропуска "Гнутово".

Следующую встречу стороны запланировали на 29 января.

Что предшествовало: Во время встречи Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона предложила создать дополнительную рабочую подгруппу по вопросам российско-украинской границы.

15 января Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель рассказал, что Украина уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств на Донбассе.

Узнать больше: Уйти или остаться. Поможет ли разведение войск закончить войну на Донбассе

Напомним:

Украинская правда
Темы: Разведение сил Донбасс Минские соглашения война


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