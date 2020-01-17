В Минске согласовали новый участок разведения на Донбассе – СМИ
Во время встречи Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о разведении сил и средств возле пункта пропуска "Гнутово", хотя Украина настаивала на четырех новых участках.
Источник: hromadske со ссылкой на два источника в ТКГ
Детали: В целом стороны обсуждали девять возможных для разведения участков.
Украина предложила развести силы в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, вблизи Авдеевки, Новоселовки Второй и у КПВВ "Гнутово".
Российская сторона хотела разведения возле Счастья, Веселогоровки, Розсадки, Широкино, Авдеевки и у пункта пропуска "Гнутово".
Следующую встречу стороны запланировали на 29 января.
Что предшествовало: Во время встречи Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона предложила создать дополнительную рабочую подгруппу по вопросам российско-украинской границы.
15 января Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель рассказал, что Украина уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств на Донбассе.
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Напомним:
- Разведение сил и средств уже произошло возле населенных пунктов "Золотое-4" и "Петровское".