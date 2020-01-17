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Порошенко не заключал соглашения с Суркисами по "1+1" – Евросолидарность

Пятница, 17 января 2020, 11:43
Порошенко не заключал соглашения с Суркисами по 1+1 – Евросолидарность

В партии "Европейская солидарность" говорят, что ее лидер Петр Порошенко не заключал никакого соглашения с братьями Суркисами о якобы приобретении у них доли в канале "1+1" и никому не давал соответствующих поручений.

Источник: пресс-служба "ЕС"

Дословно: "Он категорически отвергает обвинения, распространяемые в СМИ, и считает "иск" полностью безосновательным. Информация об "иске", вероятно, была распространена в СМИ по инициативе бывших владельцев Приватбанка. Вполне вероятно, что едва ли не единственным мотивом подать "иск" против Порошенко является намерение подорвать позиции государственного банка в деле против бывших владельцев, которое сейчас рассматривается Высоким Судом Правосудия в Лондоне".

Что предшествовало: 17 января издание "Зеркало недели" сообщил, что братья Григорий и Игорь Суркисы подали в Лондонский международный арбитраж иск против пятого президента Петра Порошенко с требованием компенсировать минимум $140 млн за невыполненные условия соглашения, по которому он должен был купить у братьев долю в телеканале "1+1". Сообщалось, что первое заседание суда может состояться в мае.

Предыстория:

  • 2 мая 2019 года олигарх Игорь Коломойский анонсировал иск к Петру Порошенко, как только он перестанет быть президентом: "Я точно знаю, что в Англии против него готовится иск, претензии появились от Суркиса.
  • Олигарх рассказал, что Порошенко хотел выкупить 50% прав на телеканал. Якобы 25% акций телеканала Порошенко хотел выкупить у Игоря Суркиса, а затем договориться с ним о покупке еще 25%. Сумма сделки Порошенко с Суркисом должна была составить около 240-250 миллионов.
  • По данным журналистов ZN.UA, это было в 2015 году. Порошенко собирался заплатить за долю Суркисов $140 млн с рассрочкой на 8 лет, но после заключения контракта передумал.

Украинская правда
Темы: ПорошенкоСуркисПриват
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