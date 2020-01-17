Порошенко не заключал соглашения с Суркисами по "1+1" – Евросолидарность

В партии "Европейская солидарность" говорят, что ее лидер Петр Порошенко не заключал никакого соглашения с братьями Суркисами о якобы приобретении у них доли в канале "1+1" и никому не давал соответствующих поручений.

Источник: пресс-служба "ЕС"

Дословно: "Он категорически отвергает обвинения, распространяемые в СМИ, и считает "иск" полностью безосновательным. Информация об "иске", вероятно, была распространена в СМИ по инициативе бывших владельцев Приватбанка. Вполне вероятно, что едва ли не единственным мотивом подать "иск" против Порошенко является намерение подорвать позиции государственного банка в деле против бывших владельцев, которое сейчас рассматривается Высоким Судом Правосудия в Лондоне".

Что предшествовало: 17 января издание "Зеркало недели" сообщил, что братья Григорий и Игорь Суркисы подали в Лондонский международный арбитраж иск против пятого президента Петра Порошенко с требованием компенсировать минимум $140 млн за невыполненные условия соглашения, по которому он должен был купить у братьев долю в телеканале "1+1". Сообщалось, что первое заседание суда может состояться в мае.

Предыстория: