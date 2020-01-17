Через 2,5 месяца после секс-скандала Яременко потерял должность

Верховная Рада отозвала нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко, который в октябре 2019 года стал участником секс-скандала, с должности председателя комитета по вопросам внешней политики.

Источник: заседание парламента 17 января

Прямая речь председателя комитета по вопросам регламента и депутатской этики Сергея Кальченко: "Регламентный комитет принял решение рекомендовать ВР... отозвать Яременко с должности председателя комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества согласно с поданным им заявлением".

Детали: Регламентный комитет также рекомендовал избрать "слугу народа" Александра Мережко председателем комитета по вопросам внешней политики, освободив его от исполнения обязанностей члена комитета по вопросам правовой политики.

За отзыв Яременко проголосовали 317 народных депутата.

Мережко (1971 года рождения) прошел в Раду по списку "Слуги народа" (номер 85). Имеет высшее образование, является профессором кафедры права Киевского национального лингвистического университета.

Фото с Facebook Мережко

Ранее Мережко возглавлял подкомитет по гражданскому и административному законодательству комитета по вопросам правовой политики.

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