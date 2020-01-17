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Офис генпрокурора говорит, что предупредил хищения средств на метро до Виноградаря

Пятница, 17 января 2020, 11:54
Офис генпрокурора говорит, что предупредил хищения средств на метро до Виноградаря

Печерский райсуд Киева наложил арест на банковские счета "Киевметростроя" и его подразделений для предотвращения мошенничества со средствами на строительство участка метро от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "16 января 2020 года по ходатайству Офиса генерального прокурора следственный судья Печерского районного суда. Киева наложил арест на денежные средства на банковских счетах ОАО "Киевметрострой" и его обособленных подразделений.

Это сделано в рамках уголовного производства для предотвращения мошеннического завладения бюджетными средствами должностными лицами ОАО "Киевметрострой" и подконтрольных руководству ПАО других компаний при строительстве участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе Киева.

В дальнейшем Офис генерального прокурора обратится в суд с ходатайством о передаче этих средств в АРМА с возможностью выплат на строительство метрополитена под контролем государства".

Этому предшествовало:

16 января глава наблюдательного совета ПАО "Киевметрострой" Олег Токарев заявил, что завершение достройки Сырецко-Печерской ветви киевского метрополитена откладывается примерно на год.

Главный инженер строительства метро на Виноградарь Евгений Шатайкин сказал, что с устранения от дел Александра Метелицы началось систематическое невыполнение графика, новую технику закупить не могут, а закупленная техника не работает.

17 декабря 2019 года акционеры ОАО "Киевметрострой" решили досрочно прекратить полномочия наблюдательного совета компании и выбрать ее новый состав, а новый наблюдательный совет уволил Василия Кобыля и назначила на его место нового гендиректора – Александра Метелицу.

Однако в конце декабря Министерство юстиции восстановило Василия Кобыля в должности гендиректора ОАО "Киевметрострой", которое является генподрядчиком по продлению Сырецко-Печерской ветви столичного метрополитена.

Предыстория:

  • В 2017 году киевские власти подсчитали, что продление Сырецко-Печерской линии киевского метрополитена от станции метро "Сырец" до Виноградаря будет стоить 11,2 миллиарда гривен.
  • В ноябре 2018 года мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичная власть начинает строительство метро на Виноградарь
  • В марте 2019 года он обещал открыть участок в декабре 2021 года.

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Темы: КиевметроОфис генпрокурора
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