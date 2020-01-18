Импичмент Трампа: сенаторам запретили телефоны во время судебного заседания

Во время заседания Сената Конгресса США по рассмотрению дела импичмента президента Дональда Трампа конгрессменам будет запрещено выступать и вносить в зал гаджеты, в частности мобильные телефоны.

Источник: CNN

Детали: Об этих правилах сообщили лидер республиканцев Сената Митч Макконнелл и лидер демократов Чак Шумер. В так называемых "официальных правилах этикета для судебного разбирательства" указано, что сенаторы должны воздержаться от выступлений во время представления дела.

По мнению некоторых конгрессменов, это будет трудно, но возможно.

Также запрещено проносить в зал электронные устройства, включая мобильные телефоны.

Что предшествовало: Конгресс США 16 января открыл судебный процесс по делу импичмента президента Дональда Трампа. Демократы зачитали официальные обвинения в Сенате перед принятием присяги 100 сенаторов для проведения всего лишь третьего судебного процесса по импичменту в истории США.

Знать больше: Трамп проиграл импичмент, но не покинет Белый дом: как это было и что дальше

Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст разговора

Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу

Предыстория: