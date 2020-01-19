У Трампа впервые официально ответили на обвинения по делу импичмента

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Воскресенье, 19 января 2020, 02:35

Адвокаты президента США Дональда Трампа прислали в Конгресс официальный ответ на обвинения по делу импичмента, назвав их нелегитимными, а попытки его устранить – опасными.

Источник: The New York Times

Детали: Команда главы Белого дома отрицает, что Трамп злоупотреблял властью. Сами же обвинения в шестистраничном письме были названы "наглыми и незаконными". По мнению адвокатов, дело импичмента – это попытка нанести ущерб шансам действующего президента переизбраться на очередных выборах.

Отклонение обвинений состоялось в ответ на официальную повестку Сената, которой Трампу сообщили, что ему грозит отстранение от должности.

"Статьи об импичменте, представленные демократами, являются опасной атакой на право американского народа свободно выбирать своего президента", – говорится в документе.

В свою очередь, адвокаты не отрицали никаких фактов, лежащих в основе обвинения. Таких как задержание военной помощи и просьба расследовать дело Байдена-младшего.

Также защитники лидера Штатов повторили в документе тезис о том, что Трамп работал над ликвидацией коррупции в Украине.

Что предшествовало: Конгресс США 16 января открыл судебный процесс по делу импичмента президента Дональда Трампа. Демократы зачитали официальные обвинения в Сенате перед принятием присяги 100 сенаторов для проведения всего лишь третьего судебного процесса по импичменту в истории США.

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Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу

Предыстория:

  • В сентябре в США началось расследование о возможности импичмента Дональда Трампа на фоне того, что сотрудник американских спецслужб написал жалобу на давление президента Соединенных Штатов Америки на Украину с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдена.
  • 19 декабря Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент. Его обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.
  • Теперь вопрос об устранении 45-го президента от должности должен рассмотреть Сенат США.
  • Поскольку для отстранения нужны две трети голосов, а большинство в Сенате – у республиканцев, Дональд Трамп, скорее всего, сохранит свой пост.
  • Демократы настаивают на выступлении свидетелей в Сенате, республиканцы выступают против этого.

Украинская правда
Темы: Трамп США импичмент


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