У Трампа впервые официально ответили на обвинения по делу импичмента

Адвокаты президента США Дональда Трампа прислали в Конгресс официальный ответ на обвинения по делу импичмента, назвав их нелегитимными, а попытки его устранить – опасными.

Источник: The New York Times

Детали: Команда главы Белого дома отрицает, что Трамп злоупотреблял властью. Сами же обвинения в шестистраничном письме были названы "наглыми и незаконными". По мнению адвокатов, дело импичмента – это попытка нанести ущерб шансам действующего президента переизбраться на очередных выборах.

Отклонение обвинений состоялось в ответ на официальную повестку Сената, которой Трампу сообщили, что ему грозит отстранение от должности.

"Статьи об импичменте, представленные демократами, являются опасной атакой на право американского народа свободно выбирать своего президента", – говорится в документе.

В свою очередь, адвокаты не отрицали никаких фактов, лежащих в основе обвинения. Таких как задержание военной помощи и просьба расследовать дело Байдена-младшего.

Также защитники лидера Штатов повторили в документе тезис о том, что Трамп работал над ликвидацией коррупции в Украине.

Что предшествовало: Конгресс США 16 января открыл судебный процесс по делу импичмента президента Дональда Трампа. Демократы зачитали официальные обвинения в Сенате перед принятием присяги 100 сенаторов для проведения всего лишь третьего судебного процесса по импичменту в истории США.

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