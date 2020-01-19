Гончарук прокомментировал возможное возвращение Хорошковского в Кабмин
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что ему ничего не известно о возможности возвращения в правительство экс-вицепремьер-министра времен президентства Виктора Януковича Валерия Хорошковского.
Источник: глава правительства Алексей Гончарук в эфире телеканала "Украина24" вечером 19 января
Прямая речь Гончарука: "Я не слышал таких слухов".
Детали: Гончарук также заявил, что в правительстве планируются новые назначения и кандидатуру нового главы Минразвития общин и территорий уже представлен на рассмотрение и утверждение Верховной Радой.
Прямая речь Гончарука: "Да (новые назначения и кадровые изменения - УП) будут. Одно я уже подписал и передал в парламент - это министр развития общин. Человек на этой позиции будет заменен. Другие назначения тоже будут".
"Мы планируем ввести должность вице-премьера по развитию общин. Потому что децентрализация в этом году - приоритет".
"По всей стране мы должны создать жизнеспособные общины, и обеспечить осенью в новых общинах местные выборы. Для этого должна быть координация на самом высоком уровне".
Также Гончарук заявил, что вопрос с его отставкой закрыт.
Дословно: "(От лидера команды хотел подтверждения - УП) вотума доверия".
"Сейчас очень важно, чтобы у нас внутри команды не было никаких недоразумений. Мы в течение нескольких месяцев делаем много таких вещей, которые создают много проблем коррупционерам, взяточникам и очевидно наживаем себе много врагов. ... Думаю, спецслужбы разберутся, кто делал записи. Я считаю, что это преступление и угроза нацбезопасности".
Напомним,
- В октябре журналисты проекта "Схемы: коррупция в деталях" зафиксировали, как Хорошковский посещает Офис президента.
- Руководитель Офиса президента Андрей Богдан в интервью "Украинской правде" заявил, что ОП пользуется услугами бывшего главы СБУ, экс-вице-премьер-министра времен президентства Виктора Януковича Валерия Хорошковского для консультаций по вопросам таможни.
- При этом Богдан заявил, что Хорошковский предоставляет консультации на бесплатной основе и отрицал, что он является "теневым руководителем" таможни.
- Во время отчета 30 октября на заседании финансового комитета Верховной Рады руководитель таможни Максим Нефедов опроверг влияние Хорошковского на принятие решений в учреждении и заявил, что за последний год видел Хорошковского "два раза, в некоторых органах власти".