Гончарук прокомментировал возможное возвращение Хорошковского в Кабмин

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что ему ничего не известно о возможности возвращения в правительство экс-вицепремьер-министра времен президентства Виктора Януковича Валерия Хорошковского.

Источник: глава правительства Алексей Гончарук в эфире телеканала "Украина24" вечером 19 января

Прямая речь Гончарука: "Я не слышал таких слухов".

Детали: Гончарук также заявил, что в правительстве планируются новые назначения и кандидатуру нового главы Минразвития общин и территорий уже представлен на рассмотрение и утверждение Верховной Радой.

Прямая речь Гончарука: "Да (новые назначения и кадровые изменения - УП) будут. Одно я уже подписал и передал в парламент - это министр развития общин. Человек на этой позиции будет заменен. Другие назначения тоже будут".

"Мы планируем ввести должность вице-премьера по развитию общин. Потому что децентрализация в этом году - приоритет".

"По всей стране мы должны создать жизнеспособные общины, и обеспечить осенью в новых общинах местные выборы. Для этого должна быть координация на самом высоком уровне".

Также Гончарук заявил, что вопрос с его отставкой закрыт.

Дословно: "(От лидера команды хотел подтверждения - УП) вотума доверия".

"Сейчас очень важно, чтобы у нас внутри команды не было никаких недоразумений. Мы в течение нескольких месяцев делаем много таких вещей, которые создают много проблем коррупционерам, взяточникам и очевидно наживаем себе много врагов. ... Думаю, спецслужбы разберутся, кто делал записи. Я считаю, что это преступление и угроза нацбезопасности".

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