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Гончарук прокомментировал возможное возвращение Хорошковского в Кабмин

Воскресенье, 19 января 2020, 20:41
Гончарук прокомментировал возможное возвращение Хорошковского в Кабмин

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что ему ничего не известно о возможности возвращения в правительство экс-вицепремьер-министра времен президентства Виктора Януковича Валерия Хорошковского.

Источник: глава правительства Алексей Гончарук в эфире телеканала "Украина24" вечером 19 января

Прямая речь Гончарука: "Я не слышал таких слухов".

Детали: Гончарук также заявил, что в правительстве планируются новые назначения и кандидатуру нового главы Минразвития общин и территорий уже представлен на рассмотрение и утверждение Верховной Радой.

Прямая речь Гончарука: "Да (новые назначения и кадровые изменения - УП) будут. Одно я уже подписал и передал в парламент - это министр развития общин. Человек на этой позиции будет заменен. Другие назначения тоже будут".

"Мы планируем ввести должность вице-премьера по развитию общин. Потому что децентрализация в этом году - приоритет".

"По всей стране мы должны создать жизнеспособные общины, и обеспечить осенью в новых общинах местные выборы. Для этого должна быть координация на самом высоком уровне".

Также Гончарук заявил, что вопрос с его отставкой закрыт. 

Дословно: "(От лидера команды хотел подтверждения - УП) вотума доверия".

"Сейчас очень важно, чтобы у нас внутри команды не было никаких недоразумений. Мы в течение нескольких месяцев делаем много таких вещей, которые создают много проблем коррупционерам, взяточникам и очевидно наживаем себе много врагов. ... Думаю, спецслужбы разберутся, кто делал записи. Я считаю, что это преступление и угроза нацбезопасности".

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Напомним,

  • В октябре журналисты проекта "Схемы: коррупция в деталях" зафиксировали, как Хорошковский посещает Офис президента.
  • Руководитель Офиса президента Андрей Богдан в интервью "Украинской правде" заявил, что ОП пользуется услугами бывшего главы СБУ, экс-вице-премьер-министра времен президентства Виктора Януковича Валерия Хорошковского для консультаций по вопросам таможни.
  • При этом Богдан заявил, что Хорошковский предоставляет консультации на бесплатной основе и отрицал, что он является "теневым руководителем" таможни.
  • Во время отчета 30 октября на заседании финансового комитета Верховной Рады руководитель таможни Максим Нефедов опроверг влияние Хорошковского на принятие решений в учреждении и заявил, что за последний год видел Хорошковского "два раза, в некоторых органах власти".

Украинская правда

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Темы: ХорошковскийГончарукКабинет министров
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