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После премьера Путин решил поменять генпрокурора

Понедельник, 20 января 2020, 12:16
После премьера Путин решил поменять генпрокурора

Президент России Владимир Путин уволил Юрия Чайку с поста генерального прокурора и внес на эту должность кандидатуру замглавы следкома России Игоря Краснова.

Источник: сайт президента страны-агрессора

Дословно: "Владимир Путин внес на рассмотрение совета федерации кандидатуру заместителя председателя следственного комитета России Игоря Краснова на должность Генерального прокурора Российской Федерации.

Юрий Чайка освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу".

Детали: В соответствии с Конституции России, президент представляет Совету Федерации кандидатуру для назначения на должность генерального прокурора и предложения об освобождении того от должности.

Назначает генпрокурора на должность и снимает его с должности Совфед.

Краснов участвовал в расследовании убийства оппозиционера Бориса Немцова.

Предыстория: 

  • Президент России Владимир Путин 15 января озвучил предложения по изменению Конституции РФ, которые парламент может принять после всенародного голосования. 
  • Вскоре после заявления премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство Российской Федерации подало в отставку, чтобы развязать руки президенту.
  • Медведеву Путин хотел предложить должность зампреда Совета безопасности.
  • На должность премьер-министра страны Путин предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина.
  • 16 января Путин учредил должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и назначил на нее бывшего премьера Дмитрия Медведева.

Украинская правда
Темы: ПутинГенпрокуратураРосcиявласть
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