После премьера Путин решил поменять генпрокурора
Президент России Владимир Путин уволил Юрия Чайку с поста генерального прокурора и внес на эту должность кандидатуру замглавы следкома России Игоря Краснова.
Источник: сайт президента страны-агрессора
Дословно: "Владимир Путин внес на рассмотрение совета федерации кандидатуру заместителя председателя следственного комитета России Игоря Краснова на должность Генерального прокурора Российской Федерации.
Юрий Чайка освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу".
Детали: В соответствии с Конституции России, президент представляет Совету Федерации кандидатуру для назначения на должность генерального прокурора и предложения об освобождении того от должности.
Назначает генпрокурора на должность и снимает его с должности Совфед.
Краснов участвовал в расследовании убийства оппозиционера Бориса Немцова.
Предыстория:
- Президент России Владимир Путин 15 января озвучил предложения по изменению Конституции РФ, которые парламент может принять после всенародного голосования.
- Вскоре после заявления премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство Российской Федерации подало в отставку, чтобы развязать руки президенту.
- Медведеву Путин хотел предложить должность зампреда Совета безопасности.
- На должность премьер-министра страны Путин предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина.
- 16 января Путин учредил должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и назначил на нее бывшего премьера Дмитрия Медведева.