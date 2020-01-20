По показаниям освобожденных на Донбассе пленных открыли 14 дел

По результатам допросов пленных, освобожденных 29 декабря 2019 года, зарегистрировали 14 уголовных производств о нарушении законов и обычаев войны.

Источник: Офис генерального прокурора

Детали: По словам правоохранителей, в своих показаниях освобожденные пленники сообщили о жестоком обращении с гражданским населением, пытках, применении физического насилия со стороны представителей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" и их пособников.

Обстоятельства совершения зарегистрированных преступлений и лица, их совершившие, будут устанавливаться в пределах объединенного уголовного производства по фактам ведения агрессивной войны против Украины представителями власти Российской Федерации, должностными лицами ВС РФ, членами незаконных вооруженных организаций "ДНР" и "ЛНР", жестокого обращения с гражданским населением и военнопленными.

Отмечается, что в настоящее время уже установлено 160 мест несвободы на временно оккупированной территории Донбасса.

Осуществление досудебного расследования в указанных уголовных производствах поручено следователям Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

Что предшествовало: Офис генерального прокурора сообщал, что совместно с СБУ проводит следственные действия по месту прохождения реабилитации и лечения с лицами, освобожденными 29 декабря 2019 года из плена на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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