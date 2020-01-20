По показаниям освобожденных на Донбассе пленных открыли 14 дел

789 просмотров
Понедельник, 20 января 2020, 15:37

По результатам допросов пленных, освобожденных 29 декабря 2019 года, зарегистрировали 14 уголовных производств о нарушении законов и обычаев войны.

Источник: Офис генерального прокурора

Детали: По словам правоохранителей, в своих показаниях освобожденные пленники сообщили о жестоком обращении с гражданским населением, пытках, применении физического насилия со стороны представителей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" и их пособников.

Обстоятельства совершения зарегистрированных преступлений и лица, их совершившие, будут устанавливаться в пределах объединенного уголовного производства по фактам ведения агрессивной войны против Украины представителями власти Российской Федерации, должностными лицами ВС РФ, членами незаконных вооруженных организаций "ДНР" и "ЛНР", жестокого обращения с гражданским населением и военнопленными.

Отмечается, что в настоящее время уже установлено 160 мест несвободы на временно оккупированной территории Донбасса.

Осуществление досудебного расследования в указанных уголовных производствах поручено следователям Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

Что предшествовало: Офис генерального прокурора сообщал, что совместно с СБУ проводит следственные действия по месту прохождения реабилитации и лечения с лицами, освобожденными 29 декабря 2019 года из плена на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Знать больше: Обвиненный в убийстве Захарченко, медсестра, бизнесмен - кого освободили из плена ОРДЛО

Украинская правда
Темы: заложники ОРДЛО война Генпрокуратура


powered by lun.ua
Материалы по теме
Оставлены умирать: омбудсмен просит мир спасти украинцев в застенках РФ 17 января 2020, 16:39
Силовики допрашивают освобожденных пленников ОРДЛО 13 января 2020, 17:59
Многим освобожденным из плена ОРДЛО некуда идти после выписки из больницы 2 января 2020, 16:15
Все новости
Главные новости
Задержали Павловского, обвиняемого по делу Гандзюк
Сайдик о России: Великан не должен говорить гному – ты для меня угроза
Экс-нардепа Микитася сняли с рейса в Лондон
В Херсоне с БТРами продолжаются обыски по делу Гандзюк
Все новости
еда

Как название блюда поможет питаться здоровее?

артефакты

Рождественские открытки УПА

Опыт

Зачем люди ныряют в прорубь? История одного "моржа"

Поиск по сайту
Архив
Весь архів