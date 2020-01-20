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На Донбассе боевики семь раз обстреляли украинских военных

Понедельник, 20 января 2020, 17:58
На Донбассе боевики семь раз обстреляли украинских военных

Вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе – без потерь среди военнослужащих.

Источник: вечерний отчет ООС 20 января

Детали: Боевики стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

Два враждебных обстрела штаб зафиксировал вблизи Павлополя и Марьинки.

Атакованы также позиции вблизи Майского и Луганского, трижды – неподалеку Орехово.

19 января российские оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня, в результате вражеских обстрелов погиб военнослужащий Объединенных сил.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко 20 января заявил, что Украина попытается связаться с партнерами из "нормандского формата" в связи с усилением обстрелов на Донбассе и невыполнением боевиками Минских договоренностей.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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