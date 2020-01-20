На Донбассе боевики семь раз обстреляли украинских военных

Вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе – без потерь среди военнослужащих.

Источник: вечерний отчет ООС 20 января

Детали: Боевики стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

Два враждебных обстрела штаб зафиксировал вблизи Павлополя и Марьинки.

Атакованы также позиции вблизи Майского и Луганского, трижды – неподалеку Орехово.

19 января российские оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня, в результате вражеских обстрелов погиб военнослужащий Объединенных сил.