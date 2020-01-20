На Донбассе боевики семь раз обстреляли украинских военных
91 просмотр
Понедельник, 20 января 2020, 18:58
Вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе – без потерь среди военнослужащих.
Источник: вечерний отчет ООС 20 января
Детали: Боевики стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.
Два враждебных обстрела штаб зафиксировал вблизи Павлополя и Марьинки.
Атакованы также позиции вблизи Майского и Луганского, трижды – неподалеку Орехово.
19 января российские оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня, в результате вражеских обстрелов погиб военнослужащий Объединенных сил.
Украинская правда
powered by lun.ua