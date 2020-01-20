Украина свяжется с "нормандскими" партнерами из-за усиления обстрелов в Донбассе

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина попытается связаться с партнерами из "нормандского формата" в связи с усилением обстрелов на Донбассе и невыполнением боевиками Минских договоренностей.

Источник: совместная пресс-конференция Пристайко и председателя ОБСЕ, премьер-министра Албании Эди Рамы 20 января в Киеве

Прямая речь: "Что касается Минского процесса и увеличения обстрелов. Мы, безусловно, обеспокоены этим. Мы обсуждали это с новым действующим председателем ОБСЕ, что это значит вообще – это означает попытку срыва процесса или совпадение многих факторов, которые привели к росту обстрелов?

Думаю, будет реакция украинской стороны на такие обстрелы. Мы будем пробовать срочно связаться с партнерами из "нормандского формата", потому что действительно, так же, как и вы, мы видим, что договоренности не срабатывают".

Детали: Сейчас, по словам Пристайко, надо усилить миссию ОБСЕ на Донбассе. Речь идет об их мандате, о пребывании 24 часа в сутки и технических возможностях, чтобы фиксировать обстрелы и требовать соблюдения Минских соглашений.

По словам министра иностранных дел, об этом уже поговорили с председателем ОБСЕ.

Он также добавил, что во время заседания ТКГ в Минске на прошлой неделе Украина озвучила три новых участка для разведения, но на эти предложения поступило "по три участка от Луганска и Донецка".

Поэтому сейчас "на столе в Минске есть девять фактически участков, и работа переговорных групп – свести их все до трех, о которых договорились лидеры".

Пристайко не озвучил названий населенных пунктов, поданных Украиной, добавив, что их назовут в ближайшее время.

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